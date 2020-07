Markus Pettelkau

Ahrensfelde (MOZ) Der Brief des Landrates sei ein Warnschuss, sagt Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises Oberhavel/ Barnim. Er bezieht sich damit auf ein Schreiben des Barnimer Landrates Daniel Kurth. Dieser hatte bekannt gegeben, dass Ermittlungen gegen Grün-Weiss Ahrensfelde wegen Verstoßes gegen die Corona-Abstandsregelungen aufgenommen worden sind.

Im Freundschaftsspiel gegen den BFC Dynamo hatten sich demnach Zuschauer nicht an die Corona-Verordnung gehalten, dem Verein droht nun ein Bußgeld.

"Wir haben den Landräten jetzt einen Brief geschrieben und ihnen versichert, dass die Vereine bemüht sind, alle Verordnungen einzuhalten", so Reichert. Der Funktionär sieht hier auch nicht explizit die Vereine in der Pflicht. "Was sollen die Vereine denn machen? Nur 80 Menschen auf das Gelände lassen und dem 81. Sagen, dass er heute nicht reinkommt? So wird das auch nur schwer funktionieren."

Verhalten schadet den Vereinen

Zum speziellen Fall wollte sich der Fußballkreisvorsitzende nicht äußern. "Da fehlt mir der Hintergrund. Wir werden erst mal abwarten, was dort passiert." Gefordert seien nun aber die Zuschauer, glaubt Reichert. "Das Verhalten auf den Rängen ist halt leider das Problem. Jeder sollte sich bewusst sein, dass er mit solchem Fehlverhalten in dieser kritischen Zeit seinem Lieblingsverein nur schadet. Jeder, der sich diesen notwendigen Verordnungen widersetzt, trägt eine Mitschuld, wenn es nicht mehr weitergehen sollte. Das sollte auch jedem bewusst sein. So erweist seinem Verein einfach nur einen Bärendienst."

Für die Lösung des Problems müsse man weiter eng mit den Verwaltungen zusammen arbeiten, sagt Reichert. "Das hat bisher ja auch gut geklappt. Um Lösungen zu finden brauchen wir aber auch Vorgaben und Antworten von den Landkreisen. Haben wir die Möglichkeit zur Zuschauerbeschränkung? Dürfen wir eine Maskenpflicht verhängen? Wenn wir Antworten haben, dann können wir auch neue Konzepte entwerfen."

Die Ereignisse werfen ihre Schatten bereits voraus. Der traditionelle Pokalendspieltag wird unter diesen Voraussetzungen schwer durchzuführen sein. Für einen neutralen Ort hat der Fußballkreis bereits bei mehreren Vereinen angefragt. Die Mehrheit habe allerdings signalisiert, wegen der Auflagen nicht wie gewohnt die Endspiele auf einer Anlage organisieren zu können, sagt Spielausschussleiter Steffen Misdziol, dem ein solcher Schritt allerdings sehr weh tun würde. "Zwei Endspiele an einem Tag wurden bisher sehr gut angenommen. Corona macht aber eben alles ein wenig anders."

Das gilt auch für den Endspiel-Termin. Dieser ist bereits für eine Woche nach den Halbfinals, am 8. August, im Kalender verankert. Allerdings gibt es hier Überlegungen, den 9. August für die Final-Begegnungen in den Fokus zu rücken. Der Grund: "Am Sonnabend finden überall die Einschulungen statt und auf den Sportanlagen sind deshalb bereits viele Räume belegt", sagt Steffen Misdziol.

