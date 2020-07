Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Zum Schutz des Grundwassers sollen in den Einzugsgebieten der Wasserwerke Dabergotz, Dreetz und Wusterhausen zum Jahresende neue Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. Die geplanten Zonen befinden sich dabei nördlich von Dabergotz, am nordöstlichen Rand der zu Dreetz gehörenden Waldsiedlung sowie rund zwei Kilometer nördlich des Wasserwerkes Wusterhausen, teilte Landkreis-Sprecher Alexander von Uleniecki mit.

"Wasserschutzgebiete dienen dem Schutz des Grundwassers in Einzugsgebieten von Brunnen für die öffentliche Trinkwasserversorgung", so von Uleniecki. Aktuell gibt es 24 solcher Areale im Landkreis. Die geplanten Wasserschutzgebiete haben eine Größe von 65,4 Hektar in Dabergotz, von 106,8 Hektar in Dreetz, und Wusterhausen umfasst 184,2 Hektar, wobei nur das Wasserschutzgebiet in Wusterhausen wirklich neu festgesetzt wird. Für Dreetz und Dabergotz gibt es noch eine Schutzgebietsverordnung aus DDR-Zeiten.

Die Karten und Entwürfe für die Gebiete werden in der Zeit vom 3. August bis zum 3. September im Bau- und Umweltamt des Kreises in Neuruppin öffentlich ausgelegt und sind nach vorheriger Terminvereinbarung einsehbar. Am 17. September findet um 13 Uhr im Raum 233 ein Erörterungstermin statt, bei dem Personen, die fristgemäß Einwendungen vorgebracht haben, die Möglichkeit bekommen, zur Schutzgebietsausweisung Stellung zu nehmen und Fragen zu stellen.