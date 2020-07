Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es ist Hochsommer. Anderswo mag es der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes schwer haben, Freiwillige zu finden, die bereit dazu sind, sich 500 Milliliter Blut abzapfen zu lassen. Doch die Eberswalder kommen auch an diesem Montagnachmittag in Scharen.

76 Frauen und Männer werden es am Ende sein "Deswegen sind wir hier auch besonders gern zu Gast", sagt die Ärztin Marzanna Westergom, die mit einem Kollegen zwei Fraktionsräume über dem Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses in Beschlag genommen hat. Durch die Glasscheibe kann sie sehen, dass sich unten die ersten Spender auf die Liege legen. Der Part der Fachärztin für Arbeitsmedizin ist es, den Blutdruck der Spendewilligen zu messen und mit ihnen den Fragebogen zu deren Gesundheitszustand auszuwerten. Mehr als 30 Auskünfte werden darin verlangt – sogar Intimes wie die zu den letzten Sexualkontakten. Beim Blutdruck dürfe der obere, der systolische Wert, nicht über 180 und nicht unter 100 liegen, nennt Marzanna Westergom ein Ausschlusskriterium. Der Wert werde in mmHg angegeben, was für Millimeter Quecksilbersäule stehe, erklärt die Ärztin.

Ausschlussgrund Eisenwert

Am häufigsten müssten Spender abgewiesen werden, weil deren Hämoglobin-Wert zu niedrig sei. "Auf gut Deutsch, den Leuten fehlt dann Eisen im Blut", sagt Marzanna Westergom. Das könne zum Beispiel bei ausschließlich vegetarischer Ernährung vorkommen, wenn nicht aufgepasst werde. Hin und wieder scheitere der gute Vorsatz, anderen zu helfen, auch daran, dass der Spender bereits mehr als vier Stunden lang gar nichts gegessen habe. "Das passiert manchmal selbst den Profis unter den potentiellen Lebensrettern", berichtet die Mitarbeiterin des DRK.

Die meisten Spender haben sich vorab auf der Internetseite des Blutspendedienstes angemeldet. Das erleichtert den Ablauf ungemein. Denn coronabedingt ist der Zugang zum Plenarsaal streng geregelt. Und nur sechs Spendern zur gleichen Zeit gestattet. Am Empfang wird den Frauen und Männern zunächst ein Laserthermometer an die Stirn gehalten. Wessen Temperatur mehr als 37,5 Grad anzeigt, der wird nicht zugelassen. An diesen Nachmittag erscheint im Paul-Wunderlich-Haus niemand, der sich fiebrig fühlt und es auch ist. Auf großen Tafeln wird überdies darüber informiert, dass nicht spenden darf, dessen Auslandsurlaub weniger als zwei Wochen her ist. Die aktuellen Ausnahmen sind Belgien, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Polen, Tschechien,, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. "Aber das kann sich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes jederzeit ändern", sagt Ines Rein, die beim Blutspendedienst Nord-Ost das Referat für Öffentlichkeitsarbeit leitet. In Deutschland gilt an diesem Nachmittag allein der Landkreis Gütersloh als Risikogebiet.

Gelebte Nächstenliebe

Von den 76 Freiwilligen werden 70 zugelassen. Unter ihnen sind sechs Erstspender. Und Alltagshelden wie Günter Odebrecht aus Eberswalde (69), der vor seiner 121. Spende steht. "Ich bin gesund. Und habe das Bedürfnis, anderen zu helfen", sagt er nur.

Zum vierten oder fünften Mal lässt sich Tina Bergemann (29) 500 Milliliter Blut abnehmen. "Ich mache das immer, wenn ich Zeit dafür finde. Das ist besser, als von Nächstenliebe bloß zu reden", findet sie. Zum 21. Mal ist Andrea Bruszies (63) aus Eberswalde zum Spenden gekommen. "Der Körper wird so zur Blutbildung angeregt. Das kann nur gut sein", urteilt sie.

Jeweils ein Röhrchen pro Spende wird zur Untersuchung ins Labor geschickt. "Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, fällt die Entscheidung darüber, ob das Blut oder Teile davon verwendet werden können", sagt Marzanna Westergom. Schließlich seien die Empfänger schwerkrank.

Die nächste Einladung für potentielle Lebensretter ins Barnimer Kreishaus gibt es für den 25. und 26. August – 14 bis 18 Uhr.

Info:www.blutspende-nordost.de