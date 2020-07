OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Lottogewinn in Höhe von 39.000 Euro ist einer 79 Jahre alten Frau aus Hohen Neuendorf am Dienstag am Telefon verkündet worden.

Nach Angaben der Polizei war sie gegen 10.30 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden. Dieser erklärte der Frau, dass sie Gutscheinkarten im Wert von rund 700 Euro kaufen und zu Abholung bereithalten sollte, um an ihr gewonnenes Geld zu kommen. Die Seniorin erkannte aber den Betrugsversuch und meldete sich bei der Polizei.