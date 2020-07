Das Spektakel auf dem Rhin fällt in diesem Jahr zwar aus. Doch bis Sonntagmorgen läuft eine Internetabstimmung in der Alt Ruppin-Facebook-Gruppe. Dort können bis dahin Fotos von geschmückten Ufern und Booten hochgeladen werden. © Foto: Eckhard Handke

Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) Stephan Hoyer hat viele Erinnerungen an Korsofahrten in Alt Ruppin. Der Ernährungswissenschaftler aus Werder an der Havel hat die Veranstaltung besucht, seitdem er denken kann. "Wir haben eine kleine Datsche mit Wasserteil in Alt Ruppin in Familienbesitz", erklärt der dreifache Vater. Mittlerweile kommt er mit seiner Familie dorthin, früher mit seinen Eltern. Der Besuch – und mitunter auch die Teilnahme – an der Korsofahrt gehörten für ihn zum Sommer dazu.

2020 nun hat der Korsofahrtverein den Karneval auf dem Rhin absagen müssen. Zum 99. Mal hätten geschmückte Boote und Ufer bewundert werden können. Für Stephan Hoyer war das der Grund, zu einer digitalen Korsofahrt aufzurufen. Sie läuft derzeit übers Netzwerk Facebook. Hier geht es zur Facebook-Seite des Korsofahrt-Vereins.

Ganz ohne Korsofahrt geht nicht

"Dass die Korsofahrt abgesagt werden muss, hat mich getroffen", erklärt der Werderaner. Er versteht die Entscheidung des Vereins, die Veranstaltung auf den 7. August 2021 zu verlegen. Schließlich hätten in diesem Jahr, bei der 99. Auflage, finanzielle Mittel fürs große Jubiläum gesammelt werden sollen. Doch wenn kaum Gäste kommen, wäre daraus nichts geworden. Also wird das kommende Jahr genutzt, die 100. Korsofahrt findet erst 2022 statt. Doch ganz ohne das Fest kann Stephan Hoyer eben auch nicht.

Er hat in seiner Heimat Werder eine große Facebook-Gruppe gegründet und ist nun auch Administrator der Alt Ruppiner-Gruppe in dem sozialen Netzwerk. Diese hat derzeit 438 Mitglieder. Beitreten können alle, die sich über das Leben in Alt Ruppin auf dem Laufenden halten möchten – oder eben an der digitalen Korsofahrt teilnehmen wollen. "Sie ist ein Vorschlag, kein Muss, und hat nichts mit dem Verein zu tun", erklärt Stephan Hoyer. Doch das Prinzip ist ähnlich: Es gibt zwei Rubriken, Ufer und Boote. Wer mitmachen will, lädt in der Gruppe unter dem jeweiligen Beitrag von Stephan Hoyer das entsprechende Foto hoch. Dabei muss es sich nicht um ein eigens geschmücktes Ufer oder Boot handeln. Bilder aus den Vorjahren reichen vollkommen. Dazu sollten die Teilnehmer die Jahreszahl und die Teilnahmenummer schreiben, unter der ihr Beitrag einst lief. "Und dann gibt es hoffentlich eine kleine Abstimmung", erklärt Stephan Hoyer, der online mit seinem zweiten Vornamen Willy unterwegs ist.

Vielleicht doch gewinnen mit historischen Bildern

"Jetzt gibt es die Chance, sich durchzusetzen", richtet sich Hoyer auch an alle, die in den vergangenen Jahren mit ihrem Beitrag nicht den erhofften Platz erreichen konnten. Auch wirklich historische Bilder können eingereicht werden, betont der Ernährungswissenschaftler. "Da gibt es bestimmt sehr interessante Fotos aus vergangenen Jahren."

Um Interessenten die Scheu zu nehmen, hat Hoyer selbst schon Bilder hochgeladen. Das Ufer aus dem Jahr 2019 mit dem Motto "Fontane Ribbeck" ist zu sehen. Bei den Booten gibt es einmal die "Korsibalen" von 2014 und "Flarhingo" von 2019. "Das ist quasi mein Testläufer", sagt Hoyer.

Die ganze Aktion ist für ihn ein Spaß, an dem sich hoffentlich noch andere Menschen beteiligen, die in diesem Jahr nicht auf die Korsofahrt verzichten möchten. "Am Sonntag um 2 oder 3 Uhr schalte ich dann die Kommentarfunktion unter dem Post in der Gruppe aus", erklärt der Initiator. Bis dahin können also Bilder hochgeladen werden. Anschließend soll die kleine Abstimmung starten. Ob das Ganze ein Erfolg wird, zeigt sich dann: "Wenn nur zehn Leute mitmachen, war es nichts", sagt Stephan Hoyer. "Aber wenn es 100 oder vielleicht sogar 200 wären, dann wäre das doch klasse." Wie genau er diese digitale Korsofahrt nun nennen soll, weiß Stephan Hoyer noch nicht so richtig: "Vielleicht Korsofahrt 98a?", überlegt er. Am Ende ist ihm das auch nicht wirklich wichtig. "Ich will nur, dass die Tradition aufrecht erhalten wird." Und 2021 überlässt er das Feld wieder den Profis vom Korsofahrtverein.

Verein fährt über den Rhin

Die werden laut Karsten Giese, Vorsitzender des Korsofahrtvereins, in diesem Jahr auch nicht ganz untätig sein. Mit einem kleinen Boot samt Vereinswimpel fahren einige Mitglieder am Sonnabend über den Rhin und halten quasi die Flagge hoch. Auch auf der "Kronprinz Friedrich" wurden fünf Plätze ergattert, eine kleine Tour ist also geplant. Die Online-Aktion findet Giese super. "Ich freue mich drüber, das ist eine gute Idee", sagt er. Für ihn und seine Mitstreiter zeigt sich dadurch, dass den Menschen die Korsofahrt wichtig ist.

Giese und die anderen Organisatoren der Korsofahrt werden am Sonnabend geschlossen zur Rhinparty gehen, die Peer Ettel, Inhaber des Seebades, am Alt Ruppiner Bollwerk auf die Beine stellt. Auch über dieses Engagement freut sich der Vereinsvorsitzende. Los geht es um 20 Uhr. Tickets zum Preis von zehn Euro gibt es im Online-Vorverkauf unter www.eventim-light.com. Gefeiert wird die Korsofahrt also am Bollwerk, abgestimmt wird online.