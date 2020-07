Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Birkenwerder. Alle zwei Jahre wird Frauen zwischen 50 und 69 Jahren angeboten, in Wohnortnähe an einer Vorsorgeuntersuchung für Brustkrebs teilzunehmen. Dem Mammographie-Screening-Programm stehen dafür in Brandenburg sieben stationären Einheiten sowie zusätzlich sechs mobile Einheiten ("Mammobile”) an wechselnden Standorten zur Verfügung. Turnusmäßig wäre kürzlich der Röntgenbus in Birkenwerder stationiert gewesen. Doch Dr. Tilman Ehrenpreis, programmverantwortlicher Arzt für Brandenburg-Nord, ist bei der Suche nach einem Standort nicht fündig geworden. Die Frauen mussten nach Oranienburg fahren.

In den vergangenen zehn Jahren stand das "Mamobile" in Birkenwerder auf dem Parkplatz von Lidl. Doch der Discounter hat eine Anfrage ebenso wie weitere Großmärkte im Ort abgewiesen. Das Rathaus bot die Zufahrt zur Festwiese am Rathaus kostenfrei an und vermittelte den Kontakt zur Besitzerin der Sand-Parkplatzes daneben. Die Zufahrt kam aus technischen Gründen für den Bus nicht infrage. Für den Parkplatz war dem Arzt die Pacht zu teuer. Der Parkplatz an der Pagode stand laut Ehrenpreis mit Verweis auf die Corona-Pandemie auch nicht zur Verfügung.

Für das Dilemma will der Arzt niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. "Wir hätten uns aber etwas mehr Kreativität und Unterstützung gewünscht."

"Wir haben wirklich alles versucht, um einen Platz für den Mammographie-Bus zu finden", weist Dana Thyen vom Bürgermeister-Büro im Rathaus Birkenwerder Gerüchte zurück, die Verwaltung habe keinen Platz für das Vorsorgeangebot vor Ort angeboten. Das bestätigte auch der zuständige Organisator Dr. Tilman Ehrenpreis. Er konnte sich auch vorstellen, auf dem Rathaus-Parkplatz zu stehen. Doch das sei nicht möglich, so Dana Thyen, weil die Stellplätze für den Publikumsverkehr gebraucht würden.

Für Dr. Ehrenpreis gestaltet sich Suche nach einem Stellplatz für den Bus gerade in den Speckgürtel-Kommunen immer schwieriger. Möglicherweise liegt das auch an der hohen Zahl der Pendler, die tagsüber einen Pkw-Stellplatz brauchen, so eine Theorie des Arztes. In zwei Jahren will er es wieder versuchen, in Birkenwerder einen Stellplatz zu finden. Er will sich dann auch den Bereich an der Schule und am Jugendclub anschauen.

Ob das Mobil wie geplant Ende September in Hohen Neuendorf stehen kann, ist noch offen. Der Parkplatz an der Pagode steht nicht mehr zur Verfügung.