Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis Barnim ist nicht nur nach dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz verantwortlich dafür, dass gefällte Bäume auch nachgepflanzt oder durch Zahlungen ersetzt werden.

Eine Möglichkeit für Kommunen, Investoren oder Infrastruktur-Betriebe ist der Ersatzpflanzungsfonds.

Die Barnimer Baumschutzverordnung regelt genau, was wie und wann gefällt werden darf. Besonders geschützten Arten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Auch in den Schutzgebieten gelten die gesonderten Verordnungen. Alleen, wie es sie zum Beispiel noch zwischen Danewitz und Rüdnitz gibt, genießen einen Sonderstatus und gelten als sensible und erhaltenswerte Bereiche.

Vielfalt an Aufgaben

Zuletzt stellte sich die Behörde dem Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Landkreise vor. Kristian Stelse als Sachgebietsleiter berichtete vom umfangreichen Aufgabenportfolio, das täglich zu bewältigen ist. So fungiert die Behörde auch als Träger öffentlicher Belange bei Bauleitplanungen, muss im Gegenzug viele Gutachten erstellen und Eingriffe bewerten.

Landschaftspläne sind zu begutachten oder einzufordern. Bergrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Verfahren werden mit besonderer Aufmerksamkeit betreut. Dazu kommt das Management von Schutzgebieten, wie dem Naturschutzgebiet Faule Wiesen zwischen Bernau und Panketal sowie der Amphibienschutz an der Straße am Parsteiner See. Nicht zuletzt sind Gesetzesverstöße zu ahnden und – wie gerade im Fall der Zauneidechsen auf einem Eberswalder Gewerbegrundstück –, das an die Staatsanwaltschaft und Polizei weitergereicht wurde. Hier war durch Mäh- und Räumarbeiten, so der Hinweis eines Bürgers, die besonders geschützte Zauneidechse vertrieben worden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Eingriffe können bis zu einem Baustopp für bestimmte Verfahren reichen. In dem Eberswalder Fall hofft die Stadt auf eine gütliche Einigung.

Neben den Sitzungen des Naturschutzbeirates, der regelmäßig tagt, und dem Betreuen von 300 Naturdenkmalen im Barnim stehen neben dem Flächenpool zur Kompensation auch der Ersatzpflanzungsfonds auf der Arbeitsliste. Neun Sachbearbeiter, davon drei, die auch den Denkmalschutz mit betreuen, übernehmen das Potpourrie der vielen Aufgaben.

Seit 2012 füllt sich der Ersatzpflanzungsfonds stetig. Im Vorjahr standen acht Anträge über insgesamt 10 500 Euro auf der Liste. Fünf private und drei öffentliche Empfänger gab es. 217 Bäume wurden aus dem Fonds gepflanzt. Am 31. Dezember 2019 lagen 300 000 Euro bereit, für die es noch keine Anträge gab. Dabei, informiert Stelse, können auch Pflegemaßnahmen beantragt werden. "Bei Fällungen ist Ersatz nötig. Wer diesen nicht leisten kann, zahlt in den Fonds pro Baum ein", erläutert der Sachgebietsleiter. Abhängig von der Wertigkeit der Lebensdauer von Bäumen werden unterschiedliche Zuwendungen übergeben. Für einen Obstbaum, zum Beispiel auf den Streuobstwiesen der Gemeinden oder Bienenweiden, zahlt die Behörde 40 Euro. 200 Euro sind für einen Laubbaum zu bekommen. Viele Kommunen oder Vereine könnten noch mehr zugreifen.

Mut zum Beantragen

So liegen zwei Anträge aus Ahrensfelde vor, auch Eberswalde hat schon Unterstützung eingefordert und zahlreiche Bäume gepflanzt. "Es ist genug Geld da", ermuntert Kristian Stelse auch andere Gemeinden mehr zum Nachpflanzen von Bäumen.

Extra Summen können auch in die Kopfweidenpflege fließen. Groß Schönebeck hat davon in der Buckowseerinne Gebrauch gemacht. Biberfraß, wie er entlang der Schwärze und am Finowkanal vorkommt, wird ebenfalls ersetzt. Allerdings, mahnt Stelze, sollten Komposthaufen nicht unbedingt an der Grundstücksgrenze zum Wasser hin liegen. Die würden Biber anlocken.