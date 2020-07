OGA

Oranienburg (MOZ) In der Oranienburger Kolonie Zukunft steigt am Sonnabend das "Weidengarten Open Air".

Der gastgebende Wirt Steffen Riehn wird dort ab 19 Uhr mit seiner Deutschrock-Band "die unbestechlichen" auf der Bühne stehen und eigene Songs sowie Stücke aus dem Rio-Reiser-Programm spielen. Mit dabei sind auch die Bluesrocker von "Stumbling Jay and the fabulous" sowie "Lüül". Einlass ist ab 18 Uhr. Die Tickets kosten an der Abendkasse 10 Euro und 9 Euro im Vorkauf (Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im "Weidengarten", Adolf-Mertensstraße 1).