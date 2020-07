Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die fünf Mitarbeiter sind dieselben, die 64 Selbsthilfegruppen und kleinen Vereine können sich nach Corona nun nach und nach wieder treffen, die Besucher haben im Haus der Begegnung weiterhin einen sicheren Hafen, um sich auszutauschen. Der Rahmen ist jetzt jedoch ein anderer. Angela Henkel hat sich nach über fünf Jahren als Leiterin des Hauses beruflich umorientiert. Ihre Nachfolge hat Denise Börner am 1. Juni angetreten. Einen Monat später wechselte auch der Träger. Der Paritätische hat nach fast 30 Jahren die Schlüssel zum Haus an die Lebenshilfe übergeben, will sich mehr auf die Arbeit rund um Potsdam konzentrieren.

"Das Haus ist ein totales Schätzchen", sagt Denise Börner, die schon ihr gesamtes Berufsleben im Gesundheits- und Sozialwesen tätig ist. Darüber hatte sie auch das erste Mal Kontakt zum Haus. Die Einfahrt zum Parkplatz, erzählt sie lachend, fand sie aber erst beim dritten Anlauf. Sie liegt versteckt, zwischen Jugendclub und Kita. Wer über die Klabundstraße, zu der das Haus der Begegnung gehört, kommt, endet in einer Sackgasse. Dass das Haus ein wenig versteckt liegt, sei aber auch ein Vorteil. "Die Menschen, die herkommen, fühlen sich sicher, gut aufgehoben", sagt sie. Die Außenanlagen, der Garten, der Pavillon, alles trage dazu bei. "Das Haus hat Atmosphäre."

Die 48-Jährige, die zuvor eine soziale Einrichtung leitete, hat sich noch nicht in allen Selbsthilfegruppen vorgestellt, das Angebot steht aber und die jeweiligen Gruppensprecher kennen sie. Denn sie führte, bevor sich die Gruppen ab Juni wieder zum Teil treffen konnten, die Belehrungen zum Hygienekonzept durch. Dass der Start ihrer neuen Stelle genau in die Corona-Zeit fiel, hatte auch Vorteile. So konnte sie sich erst einmal auf das Administrative konzentrieren. "Man denkt, hier gehen nur die Selbsthilfegruppen ein und aus", sagt sie. Doch ihr Job habe viel mit Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, der Akquise von Geld für Projekte zu tun.

Einiges an Mobiliar ist in die Jahre gekommen, erste Dinge wurden bereits repariert. Durch den Trägerwechsel stünden in Zusammenarbeit mit der Stadt nun ein paar Sanierungen an. Auch inhaltlich hat Denise Börner Ideen. "Eine Leitung ohne Visionen ist an der falschen Stelle." Diese will sie aber als erstes mit ihren Mitarbeitern besprechen, will das Haus lebendig und modern halten, es den Ansprüchen der Menschen anpassen.

Dass Selbsthilfe ihren "angestaubten Touch" längst abgelegt hat, zeige "Juseffo", die Junge Selbsthilfe im Haus. "Die hat sich toll etabliert und ist nachgefragt", sagt sie und veranschaulicht: "Ein 19-Jähriger mit einem Alkoholproblem will nicht mit einem 50-Jährigen in einer Runde sitzen." Denise Börner ist wichtig, dass sich die Menschen weiterhin gut aufgehoben fühlen. "Ich bin ersetzbar, das Haus ist es nicht", sagt sie.