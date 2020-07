Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Nach einer erneuten Krisensitzung am Montag ist die Entscheidung endgültig gefallen: Das Anfang Juli gestartete Autokino im Ziegeleipark Mildenberg wird am Sonntag vorzeitig eingestellt. Ursprünglich war geplant, das tägliche Filmangebot bis Ende September anzubieten, um die coronabedingten Einbußen des Ziegeleiparks auszugleichen. Doch die Zahlen seien enttäuschend gewesen und hätten kaum den Aufwand gerechtfertigt, sagte Marketingmitarbeiterin Michaela Grote vom Ziegeleipark am Dienstag. Zur Abendvorstellung standen am Montag erneut nur elf Autos auf dem Platz. In den vergangenen zwei Wochen sei die Werbung noch einmal intensiviert worden. Der erhoffte Belebung blieb dennoch aus.

Auch eine Neuauflage des Autokinos im kommenden Jahr hält Grote angesichts des enttäuschenden Verlaufs für eher unwahrscheinlich. Die vergleichsweise gut besuchte Veranstaltung "Bunker, Beatz & Cars" soll am kommenden Sonnabend kurzfristig eine Neuauflage erfahren. Ab 17 Uhr treffen sich Autotuner erneut in Mildenberg. Um 22 Uhr soll dann der Film "Fast and the Furios I" gezeigt werden. Mit dem Liveprogramm des Comedy-Duos "Emmi & Willnowsky" am Sonntag um 20 Uhr soll das Autokino ausklingen. vorausgesetzt der noch schleppende Vorverkauf bessert sich. Explizit für diese Veranstaltung werden Karten im Besuchershop des Ziegeleiparks gegen Barzahlung angeboten.