Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) Die Agrar GmbH Bergsdorf muss beim Aufbau ihres Schlacht- und Verarbeitungsbetriebes für das Bergsdorfer Wiesenrind weitgehend ohne Fördermittel des Landes Brandenburg auskommen. Geschäftsführer Christoph Lehmann sprach von einer "Hiobsbotschaft", die ihn vergangene Woche erreicht habe.

Statt der erhofften Förderung von 20 Prozent der Baukosten für das Schlachthaus, das rund 250 000 Euro gekostet habe, hätte es keine nennenswerte Förderung gegeben. "Das Geld reicht aus, um damit eine Grillparty für die Bauarbeiter auszurichten", zeigte sich Lehmann am Dienstag beim Besuch der beiden SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann und Johannes Funkte enttäuscht über die Entscheidung der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Bei der Prüfung der Unterlagen sei die ILB "übersensibel vorgegangen", weil es in der Vergangenheit Antragsteller gegeben habe, deren Anträge nicht seriös gewesen seien. "Man kann den Antrag gar nicht so ausfüllen, dass man die Förderung erhält", beklagte sich Lehmann über eine wenig transparente Förderpolitik. Dabei hatte sich der Chef des "Bergsdorfer Wiesenrindes" noch professionelle Hilfe geholt, sein langjähriges Steuerberatungsbüro habe für ihn den Fördermittelantrag gestellt und die Gespräche mit der ILB geführt.

In einer ersten Reaktion äußerste die ILB am Dienstag auf Nachfrage Zweifel an der Darstellung. Es gebe sehr wohl klare Förderkriterien, nach denen entschieden werde. Ein Sprecher der Bank stellte auf Nachfrage eine Prüfung des Sachverhaltes in Aussicht.

Der landwirtschaftliche Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Johannes Funke, zeigte sich begeistert von der Geschäftsidee der Agrar GmbH Bergsdorf, die ihre Rinder selbst schlachtet, zu Fleisch und Wurst verarbeitet und die Produkte anschließend selbst vermarktet. "So etwas wünsche ich mir für jeden Landkreis in Brandenburg", sagte Funke nach einem Rundgang.