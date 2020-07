MOZ

Diensdorf-Radlow (MOZ) Am Dienstagmittag ist es in Diensdorf-Radlow im Wald zum Arbeitsunfall bei Waldarbeiten gekommen. Ein Arbeiter ist dabei so unglücklich zwischen einen Lkw und einen Stapel Baumstämme geraten, dass er dabei tödlich verletzt wurde. Die Bergung des Verunglückten dauerte mehrere Stunden. Das Problem: Der Lkw musste erst zum Teil entladen werden, um an den Mann heranzukommen. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Arbeit im Wald gehört zu den gefährlichsten Berufen überhaupt. Allein der Umgang mit der Kettensäge erfordert höchste Konzentration und Erfahrung. Herabfallende Äste, umfallende Bäume – nicht ohne Grund tragen Waldarbeiter eine aufwendige Schutzkleidung.

Aus Arbeitsschutzgründen gibt es in jedem Wald Sammelpunkte, zu denen die Einsatzkräfte gerufen werden können, um sie von dort zum Unfallort zu lotsen. Aus demselben Grund wird auch das Befestigen bestimmter Waldwege für Rettungszwecke öffentlich gefördert.