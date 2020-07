Sven Klamann

Joachimsthal (MOZ) Bereits zwei Tage vorher ist der Glasofen angeheizt worden. Die Zeit reichte, im Inneren eine Temperatur von 1200 Grad Celsius zu erzeugen. Am Dienstagabend hat der Verein Grimnitzer Glashütte seine 13. Grimnitzer Glastage eröffnet.

Bis einschließlich Sonntag geht es jeden Tag von 11 bis 17 Uhr um besonders filigrane und darüber hinaus schweißtreibende Handwerkskunst. Sieben Glasmacher und Glasbläser aus Thüringen, Sachsen, Oberbayern und der Uckermark sind zu Gast.

"Auch wenn wir die traditionelle Glasnacht am Freitag diesmal coronabedingt absagen mussten, lohnt sich wieder ein Besuch", verspricht Christian Bressler. Der Glasmacher aus Angermünde steht dem 30 Mitglieder zählenden Verein vor, der sein Domizil in der Glashütte am Grimnitz, Grimnitzer Straße 11 g, in Joachimsthal hat.

Unter dem Motto "Historisches Glas" gibt es Vorführungen durch die Glasbläser, Arbeiten an der Lampe und Perlendrehen. Außerdem werden handgemachtes Glas, Glasobjekte und Perlen zum Verkauf angeboten. Im Inneren gilt wegen der Hygienevorschriften eine Maskenpflicht.