Ahrensfelde, Werneuchen (MOZ) Der Wertstoffhof Ahrensfelde bleibt am 5. August und der Wertstoffhof in Werneuchen am 4. und 5. August geschlossen.

Dies teilte die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) mit. Als Grund gibt das Unternehmen Schulungen für die Mitarbeiter an. Die aktuellen Sommeröffnungszeiten sind in Ahrensfelde: mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr. Werneuchen: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr.