Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Jetzt wird geackert" schrieb Herthas Jessic Ngankam bereits am Montag unter ein Bild bei Instagram, das ihn bei einer Laufübung zeigt. Als eines der ersten Teams der Fußball-Bundesliga, die nicht international spielen, startete Hertha BSC am Dienstag in die Teamvorbereitung auf die kommende Saison.

Zuvor standen am Sonntag und Montag bereits individuelle Leistungstests und zwei Corona-Test an. Damit die Mannschaft, die in diesem Jahr auf ein Sommertrainingslager verzichtet, auch auf dem heimischen Olympiagelände optimale Bedingungen vorfindet, wurden in der spielfreien Zeit Ruheräume eingerichtet. Lediglich die Matratzen fehlten am Dienstagvormittag noch.

"Die Spieler werden den ganzen Tag auf dem Gelände verbringen. Sie werden früh am Morgen kommen und erst abends wieder gehen. Aber so müssen sie immerhin nicht 14 Tage im Hotel verbringen, sondern können abends nach Hause", erklärte Bruno Labbadia. Zudem verwies er auf den enormen Aufwand und die hohen Kosten, die ein Trainingslager bedeutet hätte. Weiterhin werden die Spieler einmal wöchentlich auf das Virus getestet.

Bevor es am Dienstag zum ersten Training in den neuen Heimtrikots kam, gab der 54-Jährige seinem Team auch einen konkreten Zeitplan vor. "Die kommenden drei Wochen werden sehr intensiv, da wir unser Trainingslager hier vor Ort absolvieren." Anschließend folgt ein Cut von vier bis fünf Tagen, damit die Spieler abschalten können, dennoch bekommen sie Hausaufgaben. Dann soll die zweite Phase beginnen, in der Schnelligkeit und fußballerische Details die Schwerpunkte sind. Testspiele sollen größtenteils in Berlin stattfinden.

Tousart hat Bock auf Hertha

Beim ersten Mannschaftstraining konnte der 54-Jährige auch erstmals Neuzugang Lucas Tousart auf dem Platz beobachten. Noch nach Trainingsschluss unterhielt er sich lange mit dem 23-Jährigen Franzosen und befand anschließend: "Das ist ein Typ, der hier reinpasst. Der hat Bock auf Hertha."

Dass er nicht noch mit Lyon in der Champions League antritt, sondern bereits bei der Hertha die Vorbereitung mitmacht, ist für Labbadia ein gutes Signal. Das sei für seine Integration "enorm wichtig". Noch nicht auf dem Platz standen hingegen Niklas Stark, der mit den Nachwirkungen einer Angina kämpft, Santiago Ascacibar, der auf dem Nebenplatz individuell arbeitete und nur am Nachmittag die Passübungen mitmachte und Talent Lazar Samardzic, der aus persönlichen Gründen fehlt. Ondrej Duda wird heute zum Team stoßen.

Lucas Tousart soll jedoch nicht der einzige Neuzugang bleiben. Durch die Millionen von Investor Lars Windhorst wird Hertha seit Wochen mit potenziellen Neuzugängen in Verbindung gebracht. "Wir sind sehr froh, dass wir das Geld haben, aber es ist auch nicht so, dass wir damit eine komplette Mannschaft aufbauen können", sagte der Trainer. "Man muss das in Relation sehen: Das, was wir zur Verfügung haben, hat Bayern München gerade für einen Spieler ausgegeben." Daher sprach er als Saisonziel nicht vom Europacup, sondern erklärte: "Wir wollen besser abschneiden als in der alten Saison, definitiv."