Lageplan des ZEGG in Bad Belzig an der Hauswand des ältesten Hauses auf dem Gelände. © Foto: Jacqueline Westermann

Jacqueline Westermann

Bad Belzig (MOZ) Am frühen Vormittag weht Musik über das Gelände, aus allen Himmelsrichtungen kommen Menschen zu einer offenen Steinfläche. Die Stühle – mit Abstand – in einem Zirkuszelt daneben sind jetzt nahezu alle besetzt, die Seiten des Zeltes aufgeklappt, für Durchzug.

Auf der Bühne fragt ein Mann ins Mikro: "Können wir nicht ein Leben führen, von dem wir uns nicht erholen müssen?" Applaus – das Sommercamp unter dem Titel "Kulturwandel erleben" im ZEGG in Bad Belzig ist in vollem Gange. "Hier geht es ums Ganze", sagt Ludwig Schuster.

Zum dritten Mal ist er bereits beim jährlichen Sommercamp dabei. "Ich komme her, um aufzutanken. Dies ist ein Ort, der strahlt aus, dass er in Takt ist", meint der Berliner. Er sei selber aktiv in der Wandelbewegung, die sich für eine bessere Welt einsetze. "Grundsätzlich kommen Menschen hierher, die mehr Austausch wollen, auf tieferer Ebene in Kontakt kommen wollen, etwas verändern wollen", erzählt Barbara Stützel. Die 54-Jährige lebt seit fast 20 Jahren im ZEGG.

Leben in der Gemeinschaft

Externe würden das Zentrum wahrscheinlich als Kommune deklarieren. Ein Plakat neben dem Zelt listet diverse Definitionen auf: Transformation, anarchische Kooperation, Verbundenheit, Liebe, Eros, lebendiges Experiment. Stützel erzählt, sie habe die Auswirkungen unserer Gesellschaft als Therapeutin in einer Psychiatrie gesehen. Sie sehnte sich nach einem sozialeren Miteinander zwischen Menschen.

In den 1990ern kam sie über Freunde in Gemeinschaftsbewegungen, lernte die Lebensform in Bad Belzig kennen. "Ich war beeindruckt, wie klar kommuniziert wird, wie über Gefühle in der Gemeinschaft gesprochen wird", erinnert sie sich. Statt nur Meinungen "wie Ping-Pong" auszutauschen, fokussierten sie sich hier auf die Gründe, warum jemand denkt, wie er denkt. Dazu wisse sie, woher ihr Essen komme, der Strom. "Ich schätze vor allem das ganzheitliche Leben hier", erzählt die geborene Saarbrückerin.

"Das Sommerfestival ist unser erstes Event seit Langem wieder", berichtet Stützel. Etwas mehr als 100 Teilnehmende seien es statt 300 wie in anderen Sommern – Corona hinterlässt seine Spuren. Dieses Jahr fielen Kinder- und Jugendcamp sowie internationale Gäste weg.

Festivals sowie andere Seminare sind ein Hauptangebot des ZEGG, das sich nicht nur als Lebensgemeinschaft, sondern als Bildungszentrum versteht mit Angeboten zu Themen wie Kommunikation, Ökologie oder Partnerschaft und Liebe. Das 16 Hektar umfassende Gelände hat eine lange, fast 100-jährige Geschichte, die Bill Nickl während eines Rundganges (siehe Infokasten) erzählt: Rückkehrende Missionare bauten Gebäude auf, dann übernahm die Deutsche Arbeitsfront, bis zum Zweiten Weltkrieg galt die Stätte als Sporteinrichtung.

Während der Kriegsjahre ein Lazarett, in den 1950ern wurde das Gelände zum Hochsicherheitsgebiet: die Hauptverwaltung Aufklärung der DDR brachte ihre Agentenschule unter. "Kurz vor der Wende wurde es zu einem Sanatorium für die Stasi umgebaut und nach der Wende kamen wir 1991 her", erzählt Nickl weiter.

Für rund zwei Millionen DM erwarb die gemeinnützige GmbH das Gelände durch die Treuhand. Mittlerweile ist die Gemeinschaft auf 110 Personen angewachsen, alle sind Mitglied im Trägerverein des Zentrums. Die Haupteinnahmen basierten auf den angebotenen Seminaren, dem Unterhalt der hier lebenden Menschen sowie Spenden, so Nickl.

Eigene Versorgung

Neben der Pflanzen-Kläranlage neben dem Besucherparkplatz schließt sich ein riesiger Gartenbereich mit Gewächshäusern an. "Gleich als wir ankamen, haben wir den Garten angelegt", erzählt der Diplomingenieur. Mittlerweile kümmert sich ein Team aus Gärtnern, Azubi und Freiwilligendienstleistenden um die Gemüsepflanzen, die zur Versorgung der Gemeinschaft und ihrer Gäste dienen. Für den Unterhalt komme jeder alleine auf, doch dafür gebe es Unterkunft und drei Mahlzeiten am Tag für die Mitglieder.

Als sich das Zentrum in Bad Belzig etablierte, war die Idee des Gemeinschaftslebens nicht neu, doch beäugt worden seien sie schon. "Am Anfang waren die Leute schon misstrauisch, der Begriff Kollektivismus hatte hier ja auch eine andere Vergangenheit", erzählt der 65-Jährige. Doch nach und nach habe sich ein gutes Verhältnis zur Stadt und seinen Einwohnern entwickelt. Auch weil sich viele von ihnen vor Ort engagierten, wie er zum Beispiel in der Stadtverordnetenversammlung, erzählt Nickl.