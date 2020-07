Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das neue Schuljahr wird am 10. August in Brandenburg ohne Abstandsregeln starten. Das sieht der neue Hygieneplan für Schulen vor, der vom Gesundheitsministerium erarbeitet wurde und vom Bildungsministerium verkündet wird.

Allerdings sind Lehrer und pä­dagogisches Personal sowie technische Kräfte aufgefordert, untereinander anderthalb Meter Abstand zu halten und Masken zu tragen. Das gilt auch im Kontakt mit Eltern. Außerdem sind Masken für Schüler und Lehrer in der Schülerbeförderung vorgeschrieben.

Auf Schulhöfen ist das für Kinder und Jugendliche in Brandenburg nicht vorgesehen. In Berlin wird dagegen über eine Maskenpflicht für Schüler auf Gängen und auf dem Schulhof diskutiert. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen worden. Jan Alexy, stellvertretender Vorsitzender des brandenburgischen Landeselternrates, lehnt Masken für Schüler ab. Es sei unsinnig, sie im Unterricht nicht zu tragen, aber dann an der frischen Luft aufzusetzen, sagte er. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften sieht aktuell keinen Anlass, Schüler Masken tragen zu lassen.

Klare Vorgaben macht der Hygieneplan in Bezug auf die Unterrichtsräume. Mindestens in jeder Pause hat eine Stoß- oder Querlüftung von drei bis zehn Minuten in den Klassenräumen stattzufinden. "Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist dieser Raum für den Unterricht nicht geeignet", heißt es weiter. Es sei denn, es gibt eine Lüftungsanlage mit entsprechenden Filtern.

Im Musikunterricht muss auf Chorgesang und den Gebrauch von Blasinstrumenten verzichtet werden. Sanitärbereiche sollen täglich gereinigt werden, Handläufe von Treppen, Türklinken, Fenstergriffe, Schalter regelmäßig. Das Konzept sieht für jeden Unterrichtsraum die Möglichkeit zum Händewaschen vor. In der Schulspeisung wird künftig das Besteck vom Küchenpersonal zugeteilt. Der Griff in den Besteckkasten ist untersagt.