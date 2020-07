© Foto: C. Dettlaff

Gegen vier Uhr bemerkte ein Nachbar die Flammen. © Foto: C. Dettlaff

Zügig löschten die Kameraden in Lehnin die Flammen. © Foto: C. Dettlaff

In Lehnin kam es zu einem großen Wohnungsbrand, der zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte. © Foto: C. Dettlaff

Cevin Dettlaff

Lehnin (BRAWO) Am Mittwochmorgen kam es im Wiesenweg in Lehnin zu einem Brand in einem leerstehenden Wohnhaus. Der gegenüber wohnende Nachbar bemerkte das Feuer gegen 4 Uhr morgens und setzte den Notruf ab.

Feuerwehren aus der Gemeinde Lehnin und der Stadt Werder rückten mit einem Großaufgebot an den Brandort. Dort stand das Hausbereits voll in Flammen. Obwohl die Kameraden der Feuerwehren sofort mit den Löscharbeitenbegannen, breiteten sich die Flammen so sehr aus, dass das Haus einsturzgefährdet ist.

Wie es zum Brand kam, ist nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.