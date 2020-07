Simone Weber

Rathenow Nach jeweils einem Buch über Ostern und Weihnachten und hiesigen Bräuchen zu diesen Feiertagen hat Eugen Gliege nun eine Sammlung havelländischer Bräuche im Jahreslauf veröffentlicht. Diese sind auf 152 Seiten in "Das Jahr im Havelland. Havelländische Sitten und Gebräuche – mit alten Bildern und Texten" chronologisch - von Neujahr bis Silvester - vorgestellt. Illustriert sind sie durch Zeichnungen des Autors sowie rund 100 Jahre alte Postkarten.

"Die Veröffentlichung einzelner Bräuche in der bisherigen Semliner Jahreschronik stieß immer auf reges Interesse. In unserer Region gibt es mehr Bräuche als die zu den Feiertagen wie Ostern mit Eiertrudeln, Pfingsten, Weihnachten oder Silvester. Sie sind weithin bekannt, aber teilweise nicht mehr ihre Herkunft. Zudem habe ich mit Bauernregeln verbundene Traditionen in das Buch mit aufgenommen und historische Wetterextreme geschildert", so der Rathenower Gliege. Die Bräuche hat er laut eigenen Angaben in Archiven zusammengetragen. Auch auf die 1994 veröffentlichte Broschüre "Havelländers Jahreslauf. Bräuche und Rezepte" der Rathenowerin Erika Gutjahr (1916-2005) griff Gliege zurück.

Viele Monatsnamen gehen auf die Römer zurück. Teilweise wurden sie im Jahreslauf durch Kalenderreformen verschoben. So begann das Jahr der Römer mit dem März. Mit dem "Treckedach", dem Umzugstag des bäuerlichen Gesindes auf einen neuen Hof, begann im Havelland am 2. Januar das neue Jahr. Zu den hiesigen Bräuchen zählt das Stifterfest der Schiffergilde Anfang Januar. In Rathenow wurde Anfang März das "Wischebier" mit Bockbier und Fastnachtsbrezeln gefeiert. Anlass war die erstmals 1688 erwähnte Neuverpachtung der Wiesen bei Hohennauen. Für den Oktober beschrieb der Rathenower Gustav Pfeil in seinem Tagebuch das Erntedankfest 1835. 1773 wurde es in Preußen als Festtag auf den Sonntag nach Michaelis (29. September) festgelegt. Im November fanden auch im Havelland Schlachtefeste statt. In der Adventszeit gab es einige spezielle Bräuche, wie noch Ende des 19. Jahrhunderts das "vom Himmel heruntertuten" des Weihnachtsmanns an neun Abenden vor Weihnachten oder der besonders unter Schiffern verbreitete kleine drehbare geschmückte Weihnachtsbaum, ähnlich einer großen Weihnachtspyramide.