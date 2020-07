citynews.tv

Lindenberg Am frühen Mittwochmorgen kam es in Lindenberg (Barnim) zu einem Unfall. Ein Pkw, der die Lindenberger Straße in Richtung Berlin befuhr, kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Zäune der Grundstücke.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Einfahrtstor und ein Zaun wurden stark beschädigt.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen