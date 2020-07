OGA

Glienicke (MOZ) Ein Lenkrad und das Multifunktionssystem mit der Navigationsanlage sind in der Nacht zu Dienstag aus einem BMW an der Karl-Liebknecht-Straße in Glienicke gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde die Technik fachmännisch ausgebaut. Der Schaden wurde mit rund 8.000 Euro angegeben. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.