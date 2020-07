Simone Weber

Rathenow "Fisch zu viert": Die Premiere der amüsanten Krimi-Komödie hatte dem Theater Zeitlos e.V. im März volle Ränge beschert. Mit dem Stück, wollte der Rathenower Verein an den diesjährigen brandenburgischen Amateurtheatertagen in Potsdam teilnehmen. Doch dann kam Corona. Am 29. August betritt Zeitlos erstmals wieder eine Bühne. "Fisch zu viert" gibt es abends im Optikpark.

"Wir freuen uns riesig, dass die Open-Air-Aufführung im Optikpark möglich wird und dass wir nun endlich wieder auf die Bühne dürfen", so Regisseurin Carolin Brunow. "Open Air ist für uns eine neue Herausforderung. So werden wir erstmals auch mit Headsets spielen." Auf der Weißen Bühne des Optikparks agieren Karin Reimann, Doris Schacht und Dagmar Lankau als Schwestern Cäcilie, Clementine und Charlotte Heckendorf gemeinsam mit Ronny Greisner in der Rolle des Dieners Rudolf Moosdenger. Souffleuse Christa Hildebrand tritt zum Beginn des Stücks als Moritatensängerin auf. Das Corona-Hygienekonzept sieht vor, dass die Zuschauer mit Abstand zueinander vor der Bühne platziert werden.

"Fisch zu Viert" spielt 1838 im märkischen Neuruppin. Im Landhaus der drei Unternehmer-Schwestern Heckendorf scheint die Welt in bester Ordnung zu sein. Ihr langjähriger Diener Rudolf liest den Damen jeden Wunsch von den Lippen ab. Doch im Laufe der Handlung kommt es zu einigen Verwicklungen – mit ebenso verblüffendem wie auch bitter-komischem Finale.

Karten für "Fisch zu Viert", die Aufführung am 29. August beginnt um 19.00 Uhr, gibt es bereits im Vorverkauf unter 03385/49850 und online auf www.optikpark-rathenow.de.