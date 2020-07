BRAWO

Fläming Unter dem Namen Landinventur hat das Thünen-Institut für Regionalentwicklung e.V. vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, mit dem Dörfer auf einer digitalen Landkarte sichtbar werden. Denn obwohl dort die meisten Menschen leben, lösen sie sich immer mehr in Verwaltungsstrukturen, Politik und der öffentlichen Wahrnehmung auf. Nicht zuletzt wissen Forschung, Politik und Planung wenig über die Situation vor Ort in den einzelnen Dörfern, da diese in groben und veralteten Statistiken untergehen. Gemeinsam mit vielen Dorfbotschaftern soll das geändert werden und eine Neuvermessung des ländlichen Raumes in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg erfolgen. Projekte und gemeinsame Vorhaben, Vereinsleben und kulturelle Aktivitäten, Leerstand von Gebäuden oder der Grad der Selbstversorgung sind Kategorien, mit denen sie sich selbst beschreiben. Es ist ein Werkzeug für die Menschen vor Ort, lokale Politik oder als Teil von regionalen Planungsprozessen. Die Ergebnisse machen die Lebensrealität und Besonderheiten der Dörfer sichtbar. Weitere Infos und zum eintragen des Dorfes auf der digitalen Landkarte: https://landinventur.de, dort findet sich auch das erste eingetragene Flämingdorf: Cammer