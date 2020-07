Martin Terstegge\BRAWO

Brück Die Fußballer des FSV Brück befinden sich nun schon seit zwei Wochen in der Vorbereitung. Trainer Michael Wilimzig ist mit der Trainingsbeteiligung sehr zufrieden, bislang waren immer mehr als 20 Fußballer erschienen, trotz der Urlaubszeit. Auch über die Intensität bei den Übungseinheiten gibt es nichts zu klagen, die FSV-Kicker ziehen mit.

Was bislang noch nicht stimmt sind die Ergebnisse in den Testpartien. Nicht dass die Resultate relevant wären, aber die Ursachen beim 1:4 gegen den Teltower SV II und dem 1:3 gegen den Mögeliner SC stießen dem FSV-Coach dann doch auf. Wieder einmal ließ die mangelnde Durchschlagskraft seine Elf als Verlierer vom Platz gehen.

Man könnte lapidar sagen: die alte Leier beim FSV. Dabei fing es am vergangenen Sonntag verheißungsvoll an für die Brücker. Sie dominierten von Beginn an, erspielten sich ihre Möglichkeiten, wovon Maximilian Leetz bereits in der 10. Minute eine nutzen konnte.

Auf die Führung wollten sich die Gastgeber nicht ausruhen, doch in ihren Offensivbemühungen unterliefen ihnen kapitale Abspielfehler im Mittelfeld. So glichen die Mögeliner in der 17. Minute aus. Ein Doppelschlag in der 26. und 28. Minute brachte die Gäste sogar mit 3:1 in Führung.

Auch die Platzherren hätten locker zur Pause auf drei Treffer kommen können, doch "Zielwasser" hatten sie augenscheinlich nicht getrunken. Entweder ging der Ball um Zentimeter am Kasten vorbei, oder der Torwart stand im Weg beziehungsweise wurde angeschossen, oder es wurde nach dem Querpass das Leder in aussichtsreicher Situation verfehlt.

Das gleiche Bild nach dem Wiederanpfiff. Die Gastgeber mit einigen Hochkarätern, aber ohne das nötige Glück beim Abschluss. Allerdings fehlten auch die nominellen Stürmer Lance Pagel und Glenn Helmchen. Im Gegensatz zur ersten Hälfte konnte die Gäste aber ihre durchaus vorhandenen Konterchancen nun nicht verwerten. Trainer Wilimzig hatte auch viel probiert, seine Spieler auf ungewohnten Positionen spielen lassen, so dass zum Ende die "Körner" fehlten, die Partie noch zu drehen.

Der FSV-Trainer zeigte sich jedoch nicht enttäuscht: "Von der Spielanlage sah dass schon ganz ordentlich aus. Im Abschluss ist aber noch viel Luft nach oben. Da hatte der Gegner, mit seinen Routiniers, ein klares Plus."

An diesem Wochenende stehen zwei Spiele auf dem Programm. Bereist am Freitag (31. Juli) geht es zum TSV Treuenbrieten und am Sonntag (2. August) ist der VfB Trebbin zu Gast.