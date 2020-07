Vergangenheit: Im letzten Jahr musste die zweite Mannschaft von Einheit Bernau (in blau) noch im Pokal gegen Ladeburg ran. In diesem Jahr wird Fortuna Britz II kampflos eine Runde weiterziehen. Der Verein hat die zweite Mannschaft zurückgezogen. © Foto: Sergej Scheibe

Markus Pettelkau

Bernau (MOZ) Wir haben noch bis zum Schluss gehofft", sagt Einheit Bernaus Vereinsvorsitzender Olaf Skotnik, "aber uns blieb keine andere Wahl." Der Verein hat in dieser Woche seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Kein Trainer, zu wenig Spieler, eine ausweglose Situation. "Unser Trainer hat sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen, das müssen wir respektieren. In der Kürze der Zeit haben wir leider keinen Nachfolger finden können. Mit dem Trainer sind auch einige Spieler ausgeschieden. Die Spielersituation ist schon seit geraumer Zeit katastrophal. Wir haben in der Vergangenheit den Kader schon mit Ü35-Spielern aufgefüllt. Es kommen einfach zu wenig Spieler aus der Jugend nach."

Dem Verein geht es wie vielen Akteuren, die auf Ehrenamtliche angewiesen sind. Jugendliche verlassen ihre Heimat, um zu studieren oder zu arbeiten. Ältere finden kaum noch die Zeit oder die Lust, ihre Wochenenden auf dem Fußballplatz zu verbringen. "Es ist ja eine Freizeitmannschaft, die Leute müssen halt auch Lust haben. Die Einteilung in die Weststaffel hat uns den letzten Stoß gegeben. Es waren noch sieben, acht Spieler bereit ihre Zeit zu opfern, aber man braucht schon 17, 18 Spieler. Sonst funktioniert das nicht. Der Rückzug war daher ein logischer Schritt", sagt Skotnik leicht zerknirscht.

Ein Auffüllen mit Ersatzspielern der ersten Mannschaft kam für den Verein auch nicht in Frage. "Es ist ein großer Leistungsunterschied zwischen der Brandenburgliga und der Kreisliga. In der Vergangenheit hat es den Spielern nicht wirklich gut getan, es in der unteren Liga zu versuchen. Es ist halt doch etwas rumpliger, das Verletzungsrisiko ist höher." Die Spieler der zweiten Mannschaft haben sich zum großen Teil schon andere Vereine gesucht.

Auch andere Vereine betroffen

"Dieses Problem wird aber auch andere treffen oder hat sie zum Teil schon getroffen", glaubt Skotnik. "Es ist ja ein gesellschaftliches Problem, dass immer weniger Zeit für Vereine bleibt." Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass immer mehr Vereine sich verkleinern oder sich zu Spielgemeinschaften zusammenschließen. Auch die Interessen der Jugend haben in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel erfahren. "Fußball hat nicht mehr den Stellenwert wie früher. Ich hatte schon Fälle, wo Jugendliche gesagt haben, sie haben keine Lust und machen lieber E-Sport. Mal ganz ehrlich, vor dem Computer sitzen und rumdaddeln ist für mich kein Sport."

"Nun werden wir in der Kreisliga West mit 15 Teams starten", sagt der Spielausschussvorsitzende des Fußballkreises Oberhavel/ Barnim, Steffen Misdziol. Für ihn ist die Situation nicht neu. Vergangene Saison war nach dem Rückzug von Preussen Eberswalde II in der Kreisoberliga ebenso mit dieser Anzahl gespielt worden. Dadurch reduziert sich nun die Anzahl der Absteiger. Konsequenzen hat das Aus auch auf den Kreispokal. Gegner Fortuna Britz II zieht nun kampflos in die zweite Runde ein. Der Rückzug wird zudem wahrscheinlich finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, es droht eine Strafzahlung.