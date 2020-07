DPA

Darmstadt (dpa) Für sein Eintreten für die Meinungsfreiheit erhält der Autor Günter Wallraff den mit 10 000 Euro dotierten Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zetrums. "Mit Günter Wallraff ehren wir einen der engagiertesten deutschen Autoren der letzten Jahrzehnte", sagte der Vizepräsident der Schriftstellervereinigung, Ralf Nestmeyer, am Mittwoch in Darmstadt.

Der Preis soll am 19. November in Darmstadt verliehen werden. Die Laudatio soll der Grünen-Politiker Cem Özdemir halten.Mi t bewundernswertem Mut und großem persönlichen Einsatz habe er sich immer wieder für die Meinungsfreiheit sowie für politisch verfolgte Autorinnen und Autoren wie beispielsweise Salman Rushdie oder Julian Assange eingesetzt, begründete Nestmeyer die Ehrung für Wallraff. Seine Lebensleistung verdiene aufrichtige Bewunderung.

Hessens Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) sagte über den Preisträger: "Er zeigte uns die fragwürdigen Recherche-Methoden des Boulevard-Journalismus, ließ uns erschreckend tief blicken in die menschenverachtenden Arbeitsbedingungen eines sogenannten Gastarbeiters, nahm uns mit in den harten Alltag von Paketdienstleistern und Flugpersonal." In einer Zeit, in der leider Journalistinnen und Journalisten immer mehr angefeindet würden, sei sein mutiges Aufzeigen von Missständen ein Vorbild.

© dpa-infocom, dpa:200729-99-965038/3