Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Kevin Trapp, Sven Ulreich, Yvon Mvogo, Gregor Kobel, Jonas Omlin, Loris Karius – dank der Millionen von Investor Lars Windhorst wird Fußball-Bundesligist Hertha BSC in diesem Sommer mit zahlreichen Neuzugängen in Verbindung gebracht und die eben genannten Spieler sind nur einige potenzielle Kandidaten für die Torwartposition. Denn eins ist klar: die Berliner wollen in diesem Sommer noch einen neuen Schlussmann holen, der das Potenzial zur Nummer 1 hat.

"Eigentlich habe ich ja gar keinen Urlaub gehabt. Du musst dich ja auch mit all den Spielern treffen, die mit uns in Verbindung gebracht werden", kommentierte Herthas Trainer Bruno Labbadia die zahlreichen Namen, die mit der Alten Dame in Verbindung gebracht werden, lachend. Doch trotz allem Spaß betont er: "Wir wollen jemanden, der in Konkurrenz mit allen geht und stark genug ist, die Nummer 1 zu sein." Zwar betont der 54-Jährige, dass Rune Jarstein zunächst weiterhin Torwart Nummer 1 ist, denn Labbadia versicherte auch, dass er keinem Neuzugang eine Einsatzgarantie aussprechen wird. Dennoch sagt der Trainer: "Wir wollen uns immer weiter verbessern und das geht nur mit Konkurrenz." Nach dem Karriereende von Thomas Kraft sind aktuell die beiden Eigengewächse Dennis Smarsch (ein Bundesligaspiel) und Nils Körber, der nach seiner Leihe aus Osnabrück zurück ist, die Konkurrenz. Für die Niedersachsen bestritt er acht Spiele in Liga 2. Ein Abgang von Smarsch ist jedoch wahrscheinlich. Er wird mit Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München in Verbindung gebracht.

Wenn Bruno Labbadia über einen neuen Schlussmann spricht, dann hat er klare Vorstellungen. "Es ist immer gut, wenn du jemanden hast, der Deutsch spricht, aber das ist natürlich kein Wunschkonzert." Auf dem Platz kommt es dann vor allem auf eine wichtige Sache an. "Wir wollen jemanden haben, der zu unserer Art Fußball passt." Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten ist sich Herthas-Coach auch der Verantwortung bewusst. "Wir bestimmen damit die Geschicke der Hertha für die nächsten drei bis fünf Jahre mit." Deshalb wird darauf geachtet, dass Neuzugänge das Gehaltsgefüge nicht sprengen. "Natürlich wollen wir schnellstmöglich Erfolg haben, aber mit Bedacht. In so einem Moment werden viele Fehler gemacht."

Wechsel von Zeefuik zieht sich

Der eigentlich schon sicher geglaubte Wechsel von Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik zieht sich weiter hin. Der 22-Jährige sprach sich mehrfach für einen Wechsel nach Berlin aus, doch sein Club Groningen will ihn nach Southampton verkaufen, die mehr Ablöse als Hertha bieten. Zeefuik soll sich sogar schon mit den Engländern über einen Vertrag einig gewesen sein, ehe seine Berater eine zu hohe Provision forderten und den Transfer so ins Stocken brachten, denn sein Wunschclub ist Hertha. Notfalls will er nach seinem Vertragsende 2021 ablösefrei in die Hauptstadt wechseln.