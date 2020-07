Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Wenn Jana Kröger ihren Sohn Jonas nach den Sommerferien wieder mit dem Fahrrad zur Schule begleiten möchte, fährt sie mit dem 8-Jährigen immer einen Umweg über die Pariser Straße. Denn der direkte Weg von der Wohnung der Familie in der Brüsseler Straße bis zur Wilhelm-Busch-Grundschule in der Beethovenstraße birgt kurz vor dem Schultor eine gut einhundert Meter lange Gefahr: Aus dem eigentlich für Radfahrer angelegten Weg wuchert das Gestrüpp kniehoch durch aufgebrochenes Pflaster. Zwei Absperrschranken markieren zwar die Sperrung des Weges, mittlerweile sind aber auch sie beinah ins Grün eingewachsen.

Jana Kröger wundert das nicht. "Die Baken standen schon da, als mein Sohn 2018 eingeschult wurde. Seitdem ist hier alles mehr oder weniger sich selbst überlassen worden", so die 33-Jährige, die seitdem als Mitglied im Elternbeirat stellvertretend für viele Eltern von Kindern der Grundschule und der angrenzenden Kita "Pusteblume" um eine Verbesserung der Situation kämpft. "Viele Eltern fürchten, genau wie ich, um die Sicherheit ihrer Kinder, da sie praktisch dazu gezwungen sind, auf den holprigen Gehweg oder die Straße auszuweichen."

Beide Varianten seien laut Kröger unzumutbar, da die Kinder auf dem Gehweg schon öfter von Erwachsenen verwiesen oder anderen Radfahrern "weg geklingelt" worden seien. Das Fahren auf der Straße sei vor allem in den Morgenstunden gefährlich, wenn viele Autos vor Kita und Schule parken und Autofahrer nicht hinter den Kindern bleiben, sondern fahren dicht vorbei fahren. "Viele Eltern lassen ihre Kinder deshalb mit dem Rad nicht mehr allein zur Schule fahren und das, obwohl die Kinder in der dritten Klasse an dieser Schule ihre Fahrradprüfung ablegen können. Das finde ich extrem Schade", so Kröger weiter.

Ihr Engagement im Stadtteilbeirat Hohenstücken hat die Brandenburgerin deshalb mehrfach genutzt, um in Erfahrung zu bringen, wann seitens der Stadt etwas an der Situation verändert wird. Auch in der Bürgermeister-Sprechstunde habe Kröger das Thema angesprochen, sei "bisher aber nur immer vertröstet worden", und fühle sich dementsprechend "im Stich gelassen". "Als letztes wurde uns die Sanierung der Straße für Frühjahr 2020 zugesagt. Nun ist aber wieder nichts passiert", bedauert Kröger.

Doch es gibt Hoffnung: Auf BRAWO-Anfrage bestätigte Peter Reck, Leiter im Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, dass ab 2021 Umbaumaßnahmen an Straßen im Stadtteil Görden vorgesehen sind auf der Liste der Investitionsmaßnahmen des städtischen Haushaltsplans stehen. "Zu den ersten Straßen, die angepackt werden, gehören die Beethovenstraße und die Haydnstraße", so Reck, der unumwunden zugibt, dass die Straße in einem schlechten Zustand sei, weshalb das monierte Teilstück gesperrt wurde. Bis zur Umgestaltung bzw. dem Neubau im kommenden Jahr ließe sich der Zustand jedoch vorerst nicht verbessern.

Damit bei den entsprechenden Planungen zur Gestaltung ab Herbst dann alle Bedürfnisse berücksichtigt werden, lud Reck Jana Kröger zur Zusammenarbeit ein. Sie hofft nun, dass sich der Wunsch nach einem sicheren Fahrradweg vielleicht bis zur Einschulung ihres zweiten Sohns Ben in zwei Jahren erfüllt hat.