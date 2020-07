HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Männer haben sich am Dienstagnachmittag an der Ruppiner Chaussee in Hennigsdorf geschlagen.

Nach Angaben der Polizei gipfelte der Streit darin, dass der eine Mann dem anderen eine Bierflasche aus Glas auf den Kopf schlug. Die Platzwunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.