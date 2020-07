Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Seine Rechnung hat ein Autofahrer in der Nacht zu Dienstag an der Tankstelle an der Veltener Straße in Hennigsdorf nicht beglichen.

Nach Angaben der Polizei war ein Dacia-Fahrer gegen 0.30 Uhr an die Zapfsäule gefahren, betankte seinen Wagen sowie zwei mitgebrachte Kanister. Anschließend verließ der Mann die Tankstelle mit 88 Litern Kraftstoff im Wert von 104 Euro. Bei der Überprüfung der Daten stellte sich heraus, dass die am Dacia angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten.