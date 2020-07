MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Zeuge hat am Dienstagnachmittag beobachtet, wie drei Männer in der Schönfließer Straße in Eisenhüttenstadt die Kennzeichen von einem geparkten BMW abmontierten.

Die Täter verschwanden vom Tatort mit einem Honda Civic. Der Zeuge alarmierte die Polizei und die Beamten folgten dem Wagen. Hinter Lossow stoppten sie das Trio im Alter von 28, 39 und 48 Jahren. Die gestohlenen Kennzeichen waren nicht mehr auffindbar, die Polizei ermittelt nun gegen die drei Männer.