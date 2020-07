MOZ

Neuruppin Eine größere Suchaktion startete am Dienstagnachmittag auf dem Ruppiner See in Neuruppin, weil eine Zeugin eine Schwimmerin aus den Augen verloren hatte.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Rettungswacht, der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Rund eine Stunde nach der ersten Meldung wurde die vermisste Schwimmerin an einer anderen Stelle des Ufers gefunden.

Die 41-Jährige war wohlauf. Einige Schwäne hatten sie nur dazu genötigt, den See an einem Steg abseits der Badestelle, an der ihre Sachen lagen, zu verlassen.