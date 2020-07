MOZ

Sewekow In Sewekow, niederdeutsch Sävko, einem Ortsteil der Stadt Wittstock wurde jüngst die erste Ortstafel im Land Brandenburg enthüllt, auf der neben dem hochdeutschen auch der niederdeutsche Ortsname geschrieben steht. Ermöglicht wurde dies durch das jahrelange Engagement der Sewekower sowie einen Erlass des Infrastrukturministeriums zu zweisprachigen Ortsschildern, der im März in Kraft trat.

Zur Enthüllung der Ortstafel kam Kulturstaatssekretär Tobias Dünow, der das zweisprachige Schild als Schritt zur weiteren Sichtbarmachung des kulturellen Erbes im Land würdigte. "In Brannenborch räd’t man Platt und vertellt up Platt – aufmerksame Fontane-Leser wissen das, aber im heutigen Alltag ist das Niederdeutsche oft ein gut gehütetes Geheimnis", so Dünow. Umso wichtiger sei deshalb das unermüdliche Engagement der Platt-Sprecher, die einzige Regionalsprache Deutschlands wieder sichtbarer zu machen. "Aus Sewekow wird jetzt Sävko. Mit dieser Ergänzung wird nicht nur das Niederdeutsche in der Ostprignitz weithin sichtbar – die Schilder tragen auch zur Verbreitung und Revitalisierung der im Land anerkannten Regionalsprache Niederdeutsch bei", sagte Dünow.

Brandenburg hat sich im Rahmen der europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen dazu bekannt, diese Sprachen zu schützen und zu fördern – dazu gehören Niederdeutsch und Niedersorbisch. "Der Erhalt dieser Sprachen stiftet Identität, stärkt regionale Bindungen und ist eine Bereicherung für unser Land", so Dünow.