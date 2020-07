René Wernitz

Milower Land (MOZ) Der vermeintliche Max dürfte inzwischen über alle Berge und um ein paar Tausend Euro reicher sein. Er bediente sich des klassischen Enkeltricks und brachte eine 82-jährige Frau aus der Gemeinde Milower Land dazu, ihn finanziell zu unterstützen.

Die Frau erstattete erst am Dienstag Anzeige. Dem Enkeltrick war sie bereits am 19. Juni aufgesessen. Wie der Mann bei der Seniorin vorging, schildert Polizeisprecherin Therese Franz wie folgt: "Er berichtete ihr davon, dass er einen Verkehrsunfall verschuldet hätte und nun eine hohe fünfstellige Summe Bargeld für die Versicherung benötige, um sich von der Schuld freizukaufen. Der Betrüger am Telefon erfragte bei der Dame wie viel Geld sie habe, und bat sie, ihr erspartes Vermögen abzuheben und ihm in der Notlage zu helfen."

Dies tat die 82-Jährige und traf sich wenige Tage später mit einem angeblichen Versicherungsmitarbeiter und übergab mehrere Tausend Euro an den Unbekannten. Nach einer gewissen Zeit fiel der Frau auf, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sein muss und erstattete nun Strafanzeige bei der Polizei. Die Kripo ermittelt.

Indes rät die Polizei erneut und eindringlich: "Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben zum Beispiel durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können!"