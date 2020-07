Klein Ziethen, 28.06.2020: Chaos herrscht derzeit vor der Baustelle auf der B198 am Ziethener Kreuz. Nur eine Spur ist für den Verkehr in zwei Richtungen mittels Ampelschaltung freigegeben. Eine rote Ampelphase dauert etwas mehr als sechs Minuten. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Mittwoch 10 Uhr, die Autoschlange vor der Baustelle Ziehtener Kreuz reicht fast bis Angermünde. Hilfesuchend steigt eine Frau in Höhe Abfahrt Schmargendorf aus ihrem Auto und fragt, was denn da vorne los sei, sie müsse dringend zur Wandlitz-Klinik. 100 Meter hinter ihr steht ein Krankentransport im Stau. Exakt 112 Fahrzeuge, davon 28 Lkw, warten da auf der B 198, vorwärts geht es alle sieben Minuten um genau drei Autos.

Auf der Baustelle am Ziethener Kreuz fräst eine Maschine alten Asphalt ab. Das Land lässt den Verkehrsknoten erneuern und umbauen, angeblich sicherer und den Normen entsprechend.

Drei Richtungen im Wechsel

Die Bauarbeiten sollen bis Jahresende andauern, ab Mitte Oktober dann zwei Wochen unter Vollsperrung. Bis dahin können Verkehrsteilnehmer die Baustelle auf einer Fahrspur wechselseitig passieren. Das Problem: aus drei Richtungen.

Der für die Baustelle zuständige Sachgebietsleiter im Landesbetrieb Straßenwesen, Hans-Jürgen Otte, erklärt die Funktionsweise so: „Ein Umlauf der Baustellenampel dauert maximal sieben Minuten. Zuerst hat der Verkehr aus Richtung Autobahnauffahrt Grün. Die Ampel schaltet mindestens zehn, höchstens 50 Sekunden lang grün, je nachdem, wie viele Fahrzeuge an der Ampel warten. Dann folgt eine kurze Zeit zum Freifahren der Kreuzung, bevor der Verkehr aus Richtung Angermünde für zehn bis 50 Sekunden freie Fahrt erhält, anschließend dann der Verkehr aus Richtung Eberswalde.“

Theoretisch klingt das plausibel, aber es funktioniert nicht. Während die Blechkarawane aus Angermünde morgens um 5.30 Uhr rund 30 Minuten, kurz nach 6 Uhr 50 Minuten und gegen 10 Uhr schon mehr als eine Stunde vor der Ampel im Stop-and-Go wütend ins Lenkrad beißt, fahren an ihnen alle fünf bis sieben Minuten erst drei bis fünf Fahrzeuge aus Richtung Eberswalde vorbei, anschließend in einem Rutsch 13 bis 18 Fahrzeuge aus Richtung Berlin, je nachdem, wie viele Lkw dabei sind. Aus diesen beiden Richtungen funktioniert offenbar die verkehrsabhängige Schaltung. Aus Richtung Angermünde ist meist schon nach drei Fahrzeugen wieder Rot. Angeblich hat der für die Baustellenampel zuständige Betrieb aus Eberswalde am Morgen die Funktionsweise geprüft und keine Störung festgestellt. Der Bauleiter der Firma Matthäi erklärte auf Anfrage, man werde das Problem an die Verkehrsdienstfirma weiterleiten.

Vollsperrung keine Alternative

Nur widerwillig und auf Druck aus Schwedt hatte der Landesbetrieb einem Bau des Verkehrskreuzes unter halbseitiger Sperrung zugestimmt. Er hatte die Vollsperrung favorisiert, Dauer zirka drei Monate. Jetzt betrachtet er die halbseitige Sperrung als Generalprobe für den Weiterbau der B 198 zur Autobahn. Dort fehlt noch eine Überholstrecke. Verkehrsministerin Kathrin Schneider hatte nach dem Desaster von anderthalb Jahren Vollsperrung für drei Kilometer Überholspur versprochen, künftig nur noch halbseitig zu bauen.