Brandenburg an der Havel Gleich mehrere Bürger riefen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Brandenburg an der Havel die Polizei, da sie sich durch andere Mitmenschen in ihrer Nachtruhe gestört fühlten.

Bei nahezu allen Sachverhalten war laute Musik der Grund für die schlaflose Nacht. Alle vor Ort angetroffenen Bürger zeigten sich jedoch einsichtig und sorgten, wenn nicht schon vor Eintreffen der Polizei geschehen, nach belehrenden Gesprächen und Androhung von Folgemaßnahmen wieder für Ruhe.