Am Eingang zur Notfallaufnahme und auch zur ärztlichen Bereitschaftspraxis in Schwedt: Klinikum-Geschäftsführer Ulrich Gnauck (r.) und Sven Müller freuen sich über die örtliche Zusammenführung wichtiger Bereiche. © Foto: Oliver Voigt

Am Mittwoch wird die neue Notaufnahme im Asklepios-Klinikum Schwedt eröffnet. Der Pflegerische Leiter, Sven Müller, schiebt hier bei einem kleinen Presserundgang ein Bett in den speziell eingerichteten Diagnostikraum für besonders schwere Notfälle. © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Schwedt Vorfreude, verbunden damit, dass man natürlich auch etwas aufgeregt sei, dass das Neue einwandfrei funktioniert – so umschreibt der Pflegerische Leiter des Asklepios Klinikums, Sven Müller, das Gefühl vor dem heutigen Eröffnungstag. Die Notaufnahme geht – übrigens nach 18 Jahren – an anderer Stelle in Betrieb. Rund zwei Millionen Euro wurden in den zurückliegenden Monaten dafür investiert.

"Um 12 Uhr ist der offizielle Start", kündigte Geschäftsführer Ulrich Gnauck bei einem Rundgang für diese Zeitung samt Erläuterungen für den Donnerstag an. Und verband damit gleichzeitig eine sehr wichtige Erinnerung an alle Kraftfahrer: "Die Straße vor dem Haupteingang ist vom ersten Tag an dann auch nur noch aus einer Richtung, und zwar von der Auguststraße, zu befahren. Ausnahme sind lediglich Linienbusse." Gnauck verweist noch einmal darauf, dass die neuen Kurzzeitparkplätze (durch die Schranke) allen Nutzern zwei Stunden kostenfrei bereitstehen."

Echte Vorreiterrolle

Der wichtigste Unterschied und damit auch Vorteil der neuen Notfallstelle: Alle relevanten Bereiche werden auf einer Ebene zusammengeführt, die jetzt über zwei Fahrstühle erreichbar sind. Die zentrale Aufnahme, sieben Behandlungsräume im ambulanten Bereich, zwei speziell davon insbesondere für Kinder, sowie ein gesonderter Bereich mit acht Plätzen für alle stationär zu be-­handelnden, also schweren Notfälle sind jetzt vorhanden. Auf der gleichen Etage befinden sich beispielsweise das Röntgen, das Herzkatheder-Labor und weitere diagnostische Bereiche. Die Verbindung zum Labor für Blutuntersuchungen erfolgt jetzt über ein modernes Rohrpostsystem – längere Wege entfallen dadurch.

Hinzu kommt in wenigen Wochen der neue Hubschrauberlandeplatz, für den es am 18. August die Endabnahme geben soll und dessen Zuweg zum Klinikum ebenfalls auf der gleichen Ebene liegt. "Mit dieser Kombination haben wir hier wirklich eine echte Vorreiterrolle", sagt Gnauck.

"Unsere Kollegen freuen sich auch darauf, dass sie nun wieder Tageslicht zu sehen bekommen", erwähnt Sven Müller einen positiven Nebeneffekt für die Beschäftigten. Insgesamt bis zu 50 Leute sind in diesen Tagen mit dem Umzug der Notfallaufnahme beschäftigt. "Natürlich muss sich alles neu einspielen, aber die Vorfreude ist groß", bekräftigt Müller. Nach ein, zwei Tage werde man erste Zwischenbilanz ziehen können, ob alles schon zu voller Zufriedenheit funktioniert.

Nicht ausgespart werden beim kleinen Rundgang auch zwei spezielle Zimmer: zum einen der sogenannte Gipsraum, wo Brüche entsprechend schnell versorgt werden können, aber auch ein Infektionszimmer (in Coronazeiten besonders wichtig), der in speziellen Fällen aber auch als Ausnüchterungsraum genutzt wird.

Vor dem Eingang zur Notaufnahme gibt es auch wieder vier Sonderparkplätze, beispielsweise für werdende Mütter und Väter.

Ärztliche Bereitschaftspraxis

Über den Eingang der Notfallaufnahme ist auch die seit genau einem Monat arbeitende Ärztliche Bereitschaftspraxis zu erreichen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben wird. Hier erhalten Patienten medizinische Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zu jenen Zeiten, in denen Arztpraxen in der Regel geschlossen sind. Das sind die Sprechzeiten der Bereitschaftspraxis: montags, dienstags und donnerstags 19 bis 21 Uhr, mittwochs und freitags 15 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden, Feiertagen, Heiligabend und Silvester 9 bis 21 Uhr.