OGA

Oberhavel (MOZ) Im Landkreis Oberhavel haben sich in den vergangenen sieben Tagen fünf weitere Menschen mit dem Coronavirus Sars CoV2 angesteckt. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch in ihrem wöchentlichen Corona-Report mit.

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich damit 340 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 320 von ihnen sind inzwischen wieder genesen. Das sind 94 der Betroffenen. Neun Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell sind elf Menschen von einer Infektion betroffen. Sieben von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. 116 Oberhaveler warten zurzeit auf ihr Testergebnis.

Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Hennigsdorf (5), Mühlenbecker Land (1), Oranienburg (1), Hohen Neuendorf (1), Glienicke/Nordbahn (1), Birkenwerder (1) sowie Amt Gransee und Gemeinden (1).

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle seit März verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (134), Oranienburg (52), Hohen Neuendorf (34), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (20), Oberkrämer (15), Mühlenbecker Land (15), Zehdenick (9), Birkenwerder (10), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Liebenwalde (5) und in Kremmen (4). In Fürstenberg/Havel gibt es keinen gemeldeten Covid-19-Fall. Neun Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.