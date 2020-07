Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Beteiligung von Jugendlichen auf kommunaler Ebene an Entscheidungsprozessen im Kreis ist eine Pflichtaufgabe. Das erklärte Kristina Borrock, Sachgebietsleiterin für Prävention und Planung im Amt für Familien und Soziales des Landkreises, bei der Sitzung des Unterausschusses des Jugendhilfeausschusses am Dienstag. Viele Kommunen würden diese Anforderungen bereits umsetzen, sagte sie.

Doch es sei noch Luft nach oben. So stehe die Jugendbeteiligung auf drei Säulen. So ist unter anderem der Träger der Jugendhilfe und somit der Landkreis für das Thema zuständig. Kristina Borrock stellte mehrere Projekte vor, die jedoch durch die Corona-Krise ins Stocken geraten sind. So sollte es ein Projekt zur grenzüberschreitenden Jugendmobilität geben. Drei Workshops waren mit internationaler Jugendbeteiligung geplant, unter anderem ein Work- und ein Jugendcamp. Diese veranstaltungen wurden jetzt verschoben.

Ein weiteres Projekt ist die große Befragung im Landkreis, bei der im Oktober alle Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren befragt werden sollen. Die entsprechenden Vorbereitungen laufen bereits. Über die "Partnerschaft für Demokratie", die für fünf Jahre mit 625 000 Euro finanziert wird, wird zudem im Herbst das landkreisweite Jugendforum stattfinden. Geplant ist es für den 26. September, von 9.30 bis 17.30 Uhr im Jugenddorf Gnewikow unter dem Motto "Wir sind mehr als nur Schule".

Bereits im März hatte in Fehrbellin unter dem Credo "Politik zum Anfassen" das Planspiel "Pimp your town" stattgefunden, bei dem sich Jugendliche drei Tage intensiv mit den Möglichkeiten von Kommunalpolitik beschäftigt hatten. Von September bis Dezember sind Workshops im Jugendzentrum Mittendrin in Neuruppin zu Aspekten des Rechtsextremismus geplant.

Damit auch die Städte und Gemeinden ihre Jugendbeteiligung umsetzen können, bekommen sie Unterstützung über das Projekt "Organize" des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Dieses ermöglicht die Fortbildung von Fachkräften vor Ort und begleitet die Umsetzung von Teilhabeprozessen auf kommunaler und auf Landkreis-Ebene.

Das größte Projekt zum Thema Jugendbeteiligung, das jedoch auch jedem Menschen in Ostprignitz-Ruppin zugute kommen soll, ist die Entwicklung eines Wegweisers. Dahinter verbirgt sich eine Homepage, auf der alle Angebote im Landkreis von A bis Z und für Jung und Alt gebündelt werden sollen, berichtete Kristina Borrock stolz. "Das langfristige Ziel dieser Informationsplattform ist der Aufbau einer landkreisweiten und altersübergreifenden Angebotslandschaft mit dem Fokus auf Bildung und Freizeit, Gesundheit, Leben und Wohnen sowie Beratung, Förderung und Hilfe."

Vorstellung am 11. August

Bereits jetzt habe man mehr als 800 Angebote von 25 Trägern – im Landkreis gibt es über 100 – zusammentragen können, so Borrock. "Wir brauchen einen Gesamtüberblick, müssen wissen, was in den Kommunen und im Landkreis los ist, was Ehrenamtliche machen, wenn wir Bedarfe planen wollen." Vorgestellt werden soll die Internetseite auf der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11. August.