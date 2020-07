Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) 3,6 Millionen Menschen wissen – wenn sie aufmerksam zugehört haben – seit Dienstagabend, wo Gentzrode liegt und was es mit dem Gut auf sich hat. So hoch war die Einschaltquote an diesem Tag beim "Heute Journal" des ZDF. Die Reporter brachten einen Bericht von Christhard Läpple über das Gut und seine ungewisse Zukunft.

Läpple ist ein freier Fernsehjournalist, der in Netzeband lebt. Er hat die Geschichte von Gentzrode fürs ZDF zusammengefasst und mit verschiedenen Protagonisten gesprochen. Eingangs erklärte Moderator Klaus Kleber kurz, was es mit dem Gut auf sich hat: "Bei Neuruppin in Brandenburg wird ein bemerkenswertes Baudenkmal von Gleichgültigkeit zugeschüttet." Laut Kleber handelt es sich um "ein Märchenschloss, gebaut für einen reichen Bauherren, der seinerzeit als Industriebaron unvorstellbare Summen für seine Residenz ausgeben konnte, um in den Gemächern in seinem Schloss den Wandel der Torf-Technologie zu verschlafen, die ihn reich gemacht hatte". Kleber nahm in seiner Moderation am Dienstagabend auch Bezug auf den Architekten des Herrenhauses von Gentzrode, Martin Gropius, dessen Großneffe Walter Gropius später als "Übervater des Bauhaus" galt.

Aufnahmen vom Verfall

Luftbilder führen dann in de Reportage ein. Christhard Läpple zeigt in eindrucksvollen Aufnahmen den Verfall des Gutes. "Das Glück war hier nicht zu Hause", kommentiert er. Neuruppins Baudezernent Arne Krohn kommt ebenso zu Wort wie Dr. Irina Rockel, langjährige Leiterin des Neuruppiner Heimatmuseums und Verfasserin eines Gentzrode-Buches. Läpple hat auch mit Umay Ceviker zu Wort kommen lassen, Projektkoordinator der türkischen Investoren, denen das Gut seit 2010 gehört. Ceviker kritisierte, dass die Pläne der Investoren für die lokalen Behörden etwas angsteinflößend gewesen seien. In der Türkei gelte aber "Je größer, desto besser". Arne Krohn erwidert, dass ihm viele Pläne auf den Tisch gelegt worden sind, die "alle mindestens drei Nummern zu groß waren". Sein Rat, sich zuerst um die Bestandssicherung zu kümmern, sei verhallt.

Die aktuell laufende Unterschriftensammlung für den Erhalt des Gutes wird im ZDF-Beitrag ebenfalls thematisiert. Ob diese etwas bringt, steht in den Sternen: "Für das preußische Märchenschloss ist es zehn nach 12", kommentiert Christhard Läpple. "Aber vielleicht geschieht doch noch ein Wunder."

Der Beitrag ist in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Link ist https://bit.ly/2X6ImiG. Der Beitrag über Gentzrode beginnt zirka ab der 25. Minute.