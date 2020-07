Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Auf erhebliche Verkehrseinschränkungen müssen sich bis zum Ende des Jahres Verkehrsteilnehmer in Oberhavel einstellen. Wegen Bauarbeiten auf dem nördlichen Berliner Ring muss die A 10 noch zehnmal komplett gesperrt werden. Das teilte Rainer Ewecker, Verkehrskoordinator bei der Firma Havellandautobahn, mit. Auch der Bahnverkehr ist zeitweise unterbrochen.

Besonders häufig ist der Bereich in Birkenwerder betroffen. "Das ist einer der kompliziertesten Abschnitte der gesamten Strecke", sagte Geschäftsführer Dr. Thomas Stütze. Denn es müssen allein in Birkenwerder vier Straßenbrücken und zwei Bahnbrücken abgerissen und erneuert werden. Die erste Komplettsperrung ist von Freitagabend, 4. September, bis zum Montagmorgen, 6. September, geplant. Dann wird die Ersatzbrücke für die B 96 eingehoben. Anfang Oktober wird der Verkehr dann über diese Brücke, die über einen breiten Rad- und Fußweg verfügt, geführt. Damit ist der Weg frei für die Demontage der B 96-Brücke, die vom 23. bis 26. Oktober geplant ist.

Für den Abriss und den Einhub der S-Bahn-Brücke und der Fernbahn-Brücke sind zwei Vollsperrungen des Berliner Rings notwendig. Die erste ist am dritten September-Wochenende vorgesehen, die zweite Anfang November.

Bei der ersten Baumaßnahme wird die Vollsperrung auch genutzt, um die Fußgängerbrücke in der Fichteallee einzuheben. Sie soll ab dem 16. Oktober genutzt werden können. Die alte Brücke wird ebenso wie die am Wensickendorfer Weg am dritten Oktober-Wochenende abgerissen. Die Brücke am Stolper Weg verschwindet am letzten September-Wochenende.

Alle sechs Brücken in Birkenwerder an einem Wochenende abzureißen, ist aus logistischen Gründen nicht möglich, sagte Dr. Stütze auf Nachfrage. "Es fällt einfach zu viel Material an, das sortiert und abgefahren werden muss", sagte er. Der Bauabschnitt Birkenwerder soll inklusive aller Brücken bis Ende 2022 abgeschlossen werden.