Offenbar sehr selten ist dieser unbekannte Käfer, den Dieter Schade in seinem Garten in Linde entdeckte. Er rettete das besondere Tier aus seinem Pool. © Foto: privat

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Zahlreiche Tiere versuchen sich vor ihren Feinden dadurch zu schützen, indem sie durch Warnfärbung oder Verhalten solche Tiere nachahmen, die von Feinden gemieden werden. Ein gutes Beispiel ist hierfür die Hornissenschwebfliege, die bei unserem jüngsten Naturrätsel gesucht wurde. Die Glienickerin Anette Oberlack hatte im Urlaub von der seltenen Fliege ein Foto gemacht und zu uns geschickt.

Das Insekt erinnert potenzielle Beutegreifer wie Vögel durch ihre auffällige Färbung und Größe an wehrhafte Hornissen. Auffällig ist auch, dass diese Schwebfliege nicht lautlos unterwegs ist, sondern brummend wie ein großer Käfer fliegt. Übrigens: Die Hornissenschwebfliege ist harmlos.

Volucella zonaria, so der wissenschaftliche Name, ist gut zwei Zentimeter groß und lebt auch in unseren Regionen. Allerdings gibt es nur wenige Meldungen aus Brandenburg. Die Tiere fliegen von Mai bis September. Die erwachsenen Schwebfliegen sind während dieser Zeit meistens auf Doldenblüten bei der Nektaraufnahme zu finden.

In Deutschland steht das Tier auf der Vorwarnliste der bedrohten Tiere. In der Roten Liste von 2018 für Berlin wird die Fliege als häufig klassifiziert. Für Brandenburg gibt es keine entsprechende Liste. Die Fliege soll in guten Wespenjahren häufiger auftreten. Und das hat sicherlich seinen Grund. Die Larven unserer größten heimischen Schwebfliege leben als Müllmänner unter und sogar in Wespen- und Hornissennestern. Die Weibchen legen die Eier an der Nestwand ab. Wie es gelingt, die Nestbewohner davon abzuhalten, die Eier und später die Larven zu töten, ist unbekannt. Aber die Larven revanchieren sich für die Gastfreundschaft: Sie fressen die Abfälle unter den Nestern und ernähren sich von toten und sterbenden Insekten im Nest. Die Larven verpuppen sich in der Erde, wo sie überwintern und im Frühling schlüpfen.

Neues Rätsel

Heute gibt es auch ein weiteres Naturrätsel. Gesucht wird ein Käfer. Dieter Schade aus Linde konnte das imposante Tier aus seinem Pool retten. Er setzte den drei Zentimeter großen Käfer in einen Busch und fotografierte ihn. Anschließend flog das Tier wieder davon.

Wer weiß, wie der unbekannte Käfer heißt, kann eine E-Mail an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de mit der Antwort schicken. Wer ihn in Oberhavel schon einmal gesehen hat, kann uns den Ort und seine Beobachtungen auch gerne mitteilen.