Ulrike Gawande

Wusterhausen (MOZ) Demenz ist vom 2. September bis zum 21. Oktober das Thema einer achtteiligen Schulungsreihe. Diese wird in Zusammenarbeit mit der Pflegekasse der Barmer Neuruppin und der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg in der Ergotherapie-Praxis von Melanie Sayferth-Frank in Wusterhausen angeboten. Die Schulungen richten sich an betroffene Angehörige und sind für Versicherte aller Kassen kostenlos. "Mit dem Angebot der Schulung ,Hilfe beim Helfen’ möchten wir pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz erreichen, ihnen Informationen vermitteln und Perspektive schaffen, wie ein Leben mit Demenz in der Familie besser zu bewältigen ist", erklärt Ulrike Senftleben vom Kompetenzzentrum Demenz der Alzheimer Gesellschaft. "Viele Demenzkranke leben noch zu Hause und werden von ihren Familien, häufig rund um die Uhr, persönlich betreut. Diese pflegenden Angehörigen müssen gestärkt und unterstützt werden." Vorgesehen sind jeweils von 17 bis 19 Uhr Fachvorträge. Aber es gibt auch Zeit für den Erfahrungsaustausch. Bei Bedarf können demenzkranke Angehörige während der Schulung betreut werden. Den ersten Vortrag hält Uwe Materna, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an den Ruppiner Kliniken, der über Demenzerkrankungen sprechen wird. Demenz-Fachtherapeutin Melanie Seyfarth-Frank referiert über die Konflikte und Belastungen im Alltag. Auch über rechtlich, ethische Fragen, Entlastungsmöglichkeiten sowie neue Wohnformen werden die Fachleute berichten.

Anmeldung unter 033979 518 87