Ostprignitz-Ruppin Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) passt zum 10. August mehrere Buslinien in den Bereichen Neuruppin, Kyritz und Wittstock an.

So wird in Neuruppin die Haltestelle Martin-Ebell-Straße in unmittelbarer Nähe an die Friedrich-Bückling-Straße verlegt, damit der Neuruppiner Gewerbepark Süd durch die PlusBus-Linie 756 erschlossen wird. Auf der Linie 752 wird während der Schulzeit eine zusätzliche Fahrt ab Neuruppin – Abfahrt am Bahnhof Rheinsberger Tor um 6.06 Uhr – über Stöffin nach Vichel angeboten. In der Gegenrichtung verkehrt die Fahrt 028, die um 16.07 Uhr an der Schule Wustrau startet, nicht mehr nach Vichel, sondern über Stöffin als Rufbus nach Neuruppin.

Die Fahrten 009 und 017 der Linie 759, die um 8.05 und 12.05 Uhr am Rheinsberger Tor in Neuruppin nach Wildberg abfahren, verkehren zukünftig auch während der Schulzeit. Gleiches betrifft in der Gegenrichtung die Fahrt, die um 8.51 Uhr am Markt in Wildberg nach Neuruppin beginnt. Jedoch werden die Ringfahrten von Wildberg über Garz und Manker zurück nach Wildberg um 12 und 13 Uhr wegen fehlender Nachfrage nicht mehr angeboten.

Im Bereich Kyritz verkehrt die Fahrt 007 der Linie 704 ab 10. August erst ab der Bahnhofstraße in Wusterhausen. Abfahrt ist um 6.22 Uhr. Der Haltestellenabschnitt zwischen der Seestraße in Wusterhausen bis nach Tornow-Dorf auf der Linie 707, die an der Bahnhofstraße in Wusterhausen um 17.25 Uhr beginnt, wird zukünftig nur noch als Rufbus angeboten. Rufbusse müssen mindestens 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter der Service-Hotline 03391 400618 angemeldet werden. Der Ausstiegswunsch kann dann direkt beim Fahrpersonal erfolgen.

Die Linie 713 wird hingegen durch mehrere neue Fahrten ergänzt. In Richtung Segeletz verkehrt eine zusätzliche Fahrt, die um 8.10 Uhr am Bahnhof Wusterhausen startet und die in Bückwitz Anschluss an die Linie 711 aus Neuruppin hat. In der Gegenrichtung gibt es zwei zusätzliche Fahrten um 6.04 Uhr und 11.28 Uhr mit Anschluss an die RB 73 nach Neustadt und die Linie 711 nach Neuruppin.

Im Bereich Wittstock wird der Wohnplatz Neu Biesen auf der Linie 743 zusätzlich um 6.22 Uhr bedient. Die Fahrt gilt als Zubringer zur Linie 744 mit Weiterfahrt als Linie 748 zum Oberstufenzentrum in Neuruppin. Zur Anschlusssicherung der Linien 745 und 743 verkehrt die Fahrt 023 der Linie 745 von der Stadthalle Wittstock sechs Minuten später.

Weitere Informationen unter: www.orp-busse.de oder unter 03391 400618