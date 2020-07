© Foto: Andreas Gora via www.imago-images.de

Reisebusunternehmen demonstrierten im Juni mit einer Sternfahrt durch die Berliner Innenstadt. © Foto: Andreas Gora via www.imago-images.de

Nach Monaten des Stillstand bietet ein Reiseunternehmen aus Eberswalde wieder Ausflugsfahrten an. Busfahrer Helmut Klasse bereitet den Reisebus von Schorfheide Touristik für die erste Tagesfahrt seit Beginn der Corona-Pandemie vor. © Foto: Michael Heider/MOZ

Michael Heider

Eberswalde (MOZ) Am Tag vor der Abfahrt trifft Busfahrer Helmut Klasse noch letzte Vorkehrungen. Er reinigt den Reisebus und desinfiziert Oberflächen. Für den Fall, dass Fahrgäste ihre eigene vergessen sollten, platziert er eine Schachtel mit Mundschutzen im Einstiegsbereich. Die seien schließlich vorgeschrieben, sagt er.

Los gehen soll es um 7.30 Uhr vom Eberswalder Marktplatz aus. Die Tagesfahrt, die 48 Gäste, und damit einen vollbesetzten Bus, ins mecklenburgische Neustrelitz und wieder zurück bringen wird, ist die erste, die das Eberswalder Reisebusunternehmen Schorfheide Touristik seit Ausbruch der Corona-Pandemie veranstaltet.

E-Mails an Entscheidungsträger

Gut 80 Prozent ihrer Kundschaft sei reisewillig, schätzt Yvonne Fester. Im Büro der Inhaberin von Schorfheide Touristik klingelt das Telefon dieser Tage denn auch wieder häufiger. Vor allem Tagesfahrten werden nachgefragt. "Wenn die Kunden wissen, sie sind abends wieder zuhause", sagt Fester, "nehmen sie das Risiko, dann eben mit Maske, auf sich."

Die Reiseveranstalterin blickt auf eine herausfordernde Zeit zurück. Eigentlich startete sie mit vollen Auftragsbüchern ins Jahr. Überhaupt verzeichnete die Branche stetig steigende Fahrgastzahlen. "Wir hatten eigentlich eher zu viel Arbeit als zu wenig." Dann traten die ersten Corona-Fälle auch in Deutschland auf und Bund und Länder verständigten sich am 16. März, Reisebusfahrten aller Art zu verbieten. "Das war natürlich erst einmal eine Schocksituation", erinnert sich Yvonne Fester. Investitionen in Reisekataloge, Versandkosten, Vorbereitungen – letztlich sei alles umsonst gewesen. Reisen im Umfang von Dreiviertel des Jahresumsatzes musste sie seither absagen, sagt sie.

Trotz der verordneten Zwangspause blieb sie nicht untätig. Im Gegenteil. Yvonne Fester setzte sich minutiös mit den jeweils geltenden Bestimmungen auseinander. Um Verbesserungen für sich und ihre Branche zu erwirken, schrieb sie E-Mails an Politiker im Landkreis, an Bundestagsabgeordnete. Sie wendete sich an die Staatskanzlei und verschiedene Ministerien. Zudem habe die Branche mit Reisebuskorsos demonstriert. "Durch dieses stetige Pieksen haben wir erreicht, dass es jetzt Förderungen für uns gibt", sagt sie ein wenig stolz.

Die Reiseveranstalterin bezieht sich auf die 170 Millionen Euro an Hilfsgeldern, die das Bundesverkehrsministerium der Reisebusbranche zur Verfügung stellt und die seit vergangener Woche abrufbar sind. Geld, das mehr als willkommen ist. Allzu hohe Rücklagen, von denen sich zehren ließe, können sie bei den laufenden Kosten und hohen Abgaben nämlich nicht bilden, meint Yvonne Fester. Auf welchen Betrag sie aus dem Topf des Verkehrsministeriums hoffen dürfe, wisse sie allerdings noch nicht. Das Verfahren ist komplex. Der vom Ministerium ausgewiesene Höchstbetrag liegt jedenfalls bei 26 334 Euro pro Bus.

Einstweilen sei sie aber froh, dass sie wieder Tagesfahrten bei voller Auslastung der Kapazität anbieten könne, sagt die Inhaberin von Schorfheide Touristik. Wenn auch unter veränderten Vorzeichen. Denn nicht nur die Reiseziele hätten sich verändert. Anstelle der sonst angefahrenen Veranstaltungen wie Theaterstücke oder Festspiele, die allesamt abgesagt wurden, biete sie nun kleinere Ausflüge aufs Land an, etwa kleine Schiffsfahrten.

Arbeit auf Zuruf

Auch die Arbeit im Büro sei in der Corona-Krise eine andere. Gut40 Prozent ihres Arbeitstages, so schätzt Yvonne Fester, verbringe sie damit, sich mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen und geltende Verordnungen sowie die Entwicklung der Fallzahlen zu studieren. "Mann muss da schon am Ball bleiben."

Wenig zufriedenstellend könne diese Arbeit sein, meint Fester. Ohne Strategie, immer auf Zuruf und stets eingedenk des Risikos, dass bereits morgen der nächste Lockdown kommen könnte. Bei aller Dramatik sei sie aber keineswegs hoffnungslos. Und eines ist für sie sowieso klar: "Aufgeben ist keine Option."