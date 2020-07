MOZ

Bernau (MOZ) Nach dem erfolgreichen Neustart der Konzertreihe in der Bernauer St. Marienkirche im Juli werden im August zwei Orgelkonzerte stattfinden.

Fred Litwinski aus Brandenburg /Havel spielt am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr unter anderem Werke von Böhm und Lübeck. Am 23. August um 17 Uhr ist dann Christoph Bornheimer aus Strausberg zu Gast. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. In der Kirche finden rund 160 Konzertbesucher Platz.