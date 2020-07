Jacqueline Westermann

Berlin (MOZ) Die hatten eigentlich nur die Kleidung, die sie anhatten, als sie zu mir kamen", sagt Corinna P.* sichtlich entrüstet. Sie berichtet von dem Moment, als sie die beiden afghanischen Brüder Rashid*, damals neun Jahre alt, und Fazal*, damals 18, aus ihrer Pflegefamilie herausholt und zu sich nimmt.

Seit vier Jahren ist die Anwältin ehrenamtlicher Vormund des Jüngeren und Betreuerin des Älteren. Die Rechtsanwaltskammer hatte 2015 gebeten, dass Vormundschaften für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete übernommen werden (siehe Infokasten).

Vormund gegen Pflegefamilie

"Ich hatte es relativ schnell geschafft, dass die beiden eine Pflegefamilie bekommen haben", erzählt sie. Die äußeren Voraussetzungen sahen ideal aus, doch schnell traten Probleme auf. Der Kontakt zu ihr sei untersagt, Informationen zurückgehalten worden, die Pflegeeltern hätten versucht, die Brüder von der Anhörung im Asylverfahren wegzuhalten. "Das war einfach ein großer zusätzlicher Stress", berichtet P.. Der Arbeitsaufwand der Vormundschaft sei zudem größer gewesen als dargestellt. Statt einmal im Monat arbeitete sie schnell 19 Stunden pro Woche für Anliegen der Vormundschaft.

Die negativen Vorkommnisse mehrten sich mit der Pflegefamilie und die Anwältin beantragte zunächst, die Vormundschaft niederzulegen. Sie habe sich das nicht länger mit anschauen können. Doch das Jugendamt konnte nicht garantieren, dass die Brüder zusammen blieben. "Die Erfahrungen in der Heimat, die Fluchterfahrung, die Erfahrung bei den Pflegeeltern und jetzt eine Trennung? Das geht nicht", dachte sie. Sie nahm beide zu sich. Seitdem leben die Brüder bei ihr.

Während eine Pflegefamilie je nach Kind bis zu 1200 Euro monatlich erhält, hat P. lediglich die Sozialhilfe und das Kindergeld des Jüngeren und eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro im Jahr für die Vormundschafts-Tätigkeit. Trotz Unterstützung, auch finanzieller, aus dem Familien- und Bekanntenkreis hat P. jetzt die Pflegschaft beantragt.

Das Zusammenleben war zunächst nicht leicht: "Eigentlich musste ich erst einmal eine Erziehungsaufgabe übernehmen." Bei ihr haben Schule und Ausbildung Priorität, Religion sei zweitrangig. Anfangs führte das zu Konflikten. Gerade bis ihr als Frau Respekt gezeigt worden sei, habe es etwas gedauert. Jetzt sei das normalisiert und selbstverständlich.

Weitere positive Erlebnisse reihten sich ein: Für den Jüngeren musste P. den Berlinpass verlängern lassen. Ohne die wegen der Situation mit der ehemaligen Pflegefamilie fehlende Unterlagen. "Dann guckt mich der Behördenmitarbeiter an, dreht sich um und macht einen Stempel drauf", erzählt die Anwältin. Er kannte ähnliche Situationen, "also hat er einfach unbürokratisch geholfen."

Drohungen durch Rechtsradikale oder Hells Angels wie andere Engagierte habe P. nicht erlebt. Aber sie agierte präventiv: Ein Bekannter sei bei den Angels aktiv gewesen, sie stellte die beiden Brüder kurzerhand vor. Wann immer sie sich jetzt sehen, beobachte sie etwas Schönes: "Der Kleine pflanzt Tomatenpflanzen an – und der Hells Angel gibt ihm Tipps", erzählt sie und lacht.

Nach einigen Jahren in Deutschland hinterfragten Rashid und Fazal jene Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind. Eine Äußerung von Rashid habe P. beeindruckt. Wenn er einmal Geld habe, wolle er für Schulen in ganz Afghanistan sorgen, und auch dass Mädchen in diese gehen müssten, erzählt sie. Der jetzt 13-Jährige habe sich positiv in der Schule entwickelt, die anfängliche Aggressivität nachgelassen. Fazal, jetzt 22, macht eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Das sei zwar anstrengend, aber mache ihm Spaß. Auch hier sieht P. Entwicklung: Er habe definitiv kein Problem, mit Männern und Frauen zusammenzuarbeiten.

Corinna P. hat viel gelernt. "Immer wieder an sich selbst arbeiten", ist ihr Motto. Sie rufe sich oft einen Satz aus dem Buch "Der kleine Prinz" ins Gedächtnis, wenn sie über die Situation nachdenkt: "Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast." Sie könnte nicht damit leben, die beiden wieder aus ihrer Obhut zu geben.

*alle Namen geändert