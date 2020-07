Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch sind Sommerferien. Aber das neue Schuljahr rückt näher. Und die Erinnerungen an das alte Schuljahr verblassen. Für die Kinder aus der ehemaligen Klasse 6c der Bruno-H.-Bürgel-Schule reicht ein Klick, die wohl schönsten Momente ihrer Grundschulzeit wieder lebendig werden zu lassen.

Zehn Minuten und neun Sekunden ist das Video von ihrem Abschlusskonzert lang, das an Kurzweiligkeit, in jeder Note spürbarer Lebensfreude und Schwung kaum zu übertreffen ist.

Eigentlich hätte der finale Auftritt der jungen Musiker Ende Mai vor Publikum über die Bühne gehen sollen. Doch da war das Corona-Virus davor. Sämtliche Konzerte mussten abgesagt werden – auch das der Sechstklässler aus der Bürgelschule, die drei Schuljahre lang am Projekt "Klasse: Musik für Brandenburg" teilgenommen hatten.

"Wir wollten die Kinder, die zum neuen Schuljahr alle an weiterführende Schulen wechseln, nicht sang- und klanglos gehen lassen", erklärt Katrin Wegner, wie es zur Idee kam, das Abschusskonzert aufzuzeichnen, Die Musiklehrerin aus der Bürgelschule hatte die Mädchen und Jungen seit der dritten Klasse in jeder Musikstunde mit ihren Instrumenten vertrauter gemacht.

Alltag wird musikalisiert

Gemeinsam mit Peter Stübner, der eigentlich an der Musikschule Barnim unterrichtet. Bläserklassen sind an der Bürgelschule bereits seit sechs Jahren etabliert. Die Bildungsstätte hatte sich auf Initiative von Petra Eilitz, der damaligen Direktorin, und von Katrin Wegner beim Verband deutscher Musik- und Kunstschulen (VDMK) um eine Teilnahme an dem Projekt beworben. Die Musiklehrerin hat diesen Schritt nie bereut. Sie kann den gemeinsamen Proben nur Gutes abgewinnen. Die Kinder lernen das Zuhören und das Aufeinanderhören, den respektvollen Umgang miteinander und erleben die eigene Wertschätzung und Achtung. "Das vielleicht Wichtigste ist, dass wir alle Kinder einer Klasse erreichen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft", urteilt Katrin Wegner. Zudem werde der Alltag der Grundschüler musikalisiert, weil ja auch daheim fleißig geübt werden müsse.

Das Projekt ist eine durchaus teure Angelegenheit: Allein die Erstausstattung, die aus Klassensätzen an Instrumenten besteht, hat etwa 80 000 Euro gekostet. Das Geld wurde vom VDMK bereitgestellt. Hinzu kommen jährlich etwa 1000 Euro, die für die Wartung der Instrumente ausgegeben werden. "Aber der pädagogische Mehwert ist nicht in Gold oder Geld aufzuwiegen", findet Katrin Wegner.

Daheim perfekt geübt

Die Arbeit an dem Video ist von der Musikschule Barnim finanziell unterstützt und durch die Eberswalder Firma creative media & more technisch begleitet worden. Die jungen Bläser haben sich zu den Proben und zu den Aufnahmen an Tagen in die Schule begeben, die eigentlich dem Heimunterricht vorbehalten waren. "Die Kinder haben sich durch häusliches Üben perfekt vorbereitet und waren super motiviert", lobt die Musiklehrerin.

Auf Youtube ist "Mit Abstand das Beste von uns" schon zu finden. Demnächst soll das Video auch auf der Internetseite der Bürgelschule abgerufen werden können. Zu hören sind darin die Titel "Playing together", "Heavy Metal", "Der kleine Stier", "Farmhouse Rock", "Popcorn Prelude" und "Let´s Rock". "Jedes Stück bietet für sich Ohrwurmqualität", verspricht Katrin Wegner.