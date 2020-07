Start am 14. August

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Ich freue mich, dass ich an die Arbeit von Jutta Lieske anknüpfen und das Büro neu eröffnen kann", erklärte die Landtagsabgeordnete Elske Hildebrandt.

Die SPD-Politikerin hatte bei der Landtagswahl das Direktmandat für den Wahlkreis Strausberg, Rüdersdorf und Petershagen/Eggersdorf geholt und will nun auch in Bad Freienwalde, Wriezen und Umgebung als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen, um Anliegen und Probleme in den Landtag zu tragen.

Das SPD-Bürgerbüro, Königstraße 31, in der Kurstadt wird dienstags, 13 bis 17 Uhr, und donnerstags, 10 bis 13 Uhr, besetzt sein. Die Öffnungszeiten sichert wie zu vor und in bewährter Weise Karin Fritsche ab. Elske Hildebrandt will versuchen, möglichst donnerstags anwesend zu sein.

Das Büro ist erstmals am 14. August von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Dabei werden Fotos von Antonia Hildebrandt und Klara Gladkowski zu sehen sein. Dazu gibt es Brezeln, Getränke und Musik.