Silvia Passow

Nauen Am Mittwoch konnte in Nauen auf dem Leonardo-da-Vinci-Campus der Rohbau des Gebäudes mit der Nummer 13 bestaunt werden. Es wurde Richtfest für das sogenannte Haus der Kreativität gefeiert.

Die Corona Pandemie verordnete beinahe allen Menschen einen neuen Alltag. Andere Wege gehen als die Vertrauten, etwas wagen, es ist durchaus die Zeit, Neues zu probieren. Könnte es eine bessere Zeit für den Bau eines Hauses der Kreativität geben?

Das war so nicht geplant, denn die ersten Anträge füllte Schulleiterin Irene Petrovic-Wettstädt bereits 2018 aus. Weitere Verzögerungen entstanden auf der Suche nach einer Baufirma, die zum gewünschten Preis das Bauprojekt umsetzen würde. "Eigentlich sind wir sonst schneller", erklärte Petrovic-Wettstädt. Knapp 1,9 Millionen Euro Baukosten sind veranschlagt, mit 239.000 Euro wird der Bau aus dem Leader-Programm der Lokalen Aktionsgruppe Havelland gefördert. In die Ausstattung werden auch Mittel aus dem Digitalpakt fließen. "Für modernste Technik, wie zum Beispiel eine mobile Bühne", sagte Schulleiterin Petrovic-Wettstädt.

Auf rund 800 Quadratmeter umbauter Fläche entsteht ein Haus der Kreativität, dass nicht nur den über 1.000 Schülern und Schülerinnen und 112 Kita-Kindern Freiraum für Ideen lassen soll. Petrovic-Wettstädt betonte, dass das neue Gebäude allen Nauenern aus allen Ortsteilen offen stehen werde. Der größte der Räume kann 199 Personen aufnehmen - genug Platz für Veranstaltungen. Eine Begegnungsstätte solle hier entstehen, so die Schulleiterin.

Neben dem etwa 400 Quadratmeter großen Theaterraum gibt es drei Musikräume mit je einem Vorraum. Hier hält die Kunst Einzug und bleibt dabei unter sich, da darf es lauter werden, ohne dass andere Schüler gestört werden. Gerade die musizierenden Schüler bräuchten diesen Raum dringend, so Petrovic-Wettstädt. Immerhin werden 365 Grundschüler, 320 Schüler der Gesamtschule und 410 Schüler/innen am Gymnasium von den neuen Räumen profitieren und die Luft zum Klingen bringen. Der Fachbereich Musik hat schon einige Umzüge auf dem Gelände hinter sich gebracht.

Der Flachbau kann, sollte der Bedarf bestehen, noch um ein Obergeschoss erweitert werden. Angrenzend an das neue Gebäude soll ein Außenbereich im Stil eines Amphitheaters entstehen. Dort können auch Open-Air Theater oder Musicals aus der hauseigenen Kreativ-Werkstatt unter freien Himmel aufgeführt werden.

Die Fertigstellung des Hauses ist für Anfang Dezember geplant. Mit dem Stück "Antonia und der Reiß-Teufel" soll am 9.Dezember das Haus der Kreativität am Leonardo da Vinci-Campus in Nauen eröffnet werden.